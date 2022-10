Glasovanje o kandidatih za ustavno sodnico, viceguverneja in sodnika v EU

Nežo Kogovšek Šalamon je DZ kot kandidatko za ustavno sodnico predlagal predsednik republike Borut Pahor. Trenutno je zaposlena pri Zagovorniku načela enakosti, prej pa je več let delovala v Mirovnem inštitutu. Kandidatka uživa podporo poslancev koalicijskih Gibanja Svoboda, SD in Levice, podporo pa ji odrekajo v opozicijskih SDS in NSi.

V primeru izvolitve bo Kogovšek Šalamonova zamenjala Marijana Pavčnika, ki je sredi maja ponudil odstop oz. podal zahtevo po predčasni razrešitvi s funkcije ustavnega sodnika. Pavčnik bo funkcijo opravljal do 31. decembra.