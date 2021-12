Glasovanje o PKP 10 še danes, koalicija ukrepe pozdravlja, opozicija nekaterim nasprotuje

Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 je dopoldne poslancem predstavil finančni minister Andrej Šircelj . Med novostmi je izpostavil odškodninsko odgovornost za primere zapletov pri cepljenju proti covidu-19. "Čeprav je cepljenje najbolj varen in učinkovit preventivni ukrep v boju proti covidu-19, pa lahko v redkih primerih pride do resnih nezaželenih učinkov, zato se uvaja odškodninska odgovornost," je pojasnil.

Ob tem je predvideno podaljšanje nekaterih ukrepov, ki se sicer letos iztekajo. Neizrabljeni lanski dopust bo tako mogoče koristiti do 1. aprila 2022, tistega za leto 2021 pa do konca prihodnjega leta. Turistični boni iz lanskega junija bodo veljavni do konca junija 2022, do takrat bo država tudi še izplačevala po 500 evrov za vsakega novorojenega otroka.

Igor Peček (LMŠ) je ugotovil, da predlog zakona vsebuje nekatere nujne ukrepe za pomoč najranljivejšim, a hkrati opozoril, da v njem ni potrebnih ukrepov za pomoč najbolj prizadetim gospodarskim panogam. "Ne verjamem, da bomo s turističnimi boni rešili industrijo srečanj, sejemsko dejavnost," je dejal.

Na področju varovanja zdravja se med drugim podaljšujejo možnost prerazporejanja zdravstvenega kadra, financiranje telemedicinske obravnave ter možnost koriščenja treh dni odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika, na področju gospodarstva pa je Šircelj izpostavil nov ukrep kreditiranja podjetij preko Slovenskega podjetniškega sklada.

Stroški hitrih testov se bodo delodajalcem krili iz proračuna, novost je tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah.

Opoziciji najbolj sporno načrtovano zvišanje zgornje meje uvrščanja zdravnikov in zobozdravnikov

Novi interventni zakon prinaša tudi izplačilo novih enkratnih solidarnostnih dodatkov, med drugim upokojencem in kmetom. Upokojenci bodo dodatek prejeli v treh različnih višinah, ki pa so po oceni Mihe Kordiša iz vrst Levice določene nepravično. Enkratni solidarnostni dodatek v treh različnih višinah bodo prejeli upokojenci s pokojninami do 714 evrov, kmetje brez pokojnin v starosti nad 65 let, invalidi in vojni veterani. Država bo 500 evrov za vsakega novorojenega otroka izplačevala še do sredine leta 2022.

"Ponovno so tukaj ukrepi za ljudi," je medtem o predlogu zakona dejal SDS-ov Marko Pogačnik. Spomnil je, da je državni zbor doslej sprejel že devet interventnih zakonov za omilitev in odpravo posledic covida-19 z ukrepi, ki so bili učinkoviti in uspešni. To po njegovih besedah dokazujejo številke o nadpovprečni gospodarski rasti med državami članicami EU ter eni najnižjih stopenj brezposelnosti.