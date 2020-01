Jurša: Pripravljeni smo na pogovore o novi koaliciji

Franc Jurša je v izjavi ob robu seje DZ spomnil, da bodo organi DeSUS o nadaljnjih korakih po odstopu premierja Marjana Šarca razpravljali v četrtek. Načelno stališče stranke je, da so bolj za predčasne volitve, a po njegovih trditvah ne bodo nasprotovali pogovorom o novi koaliciji. Kaj bo iz tega, pa je težko napovedati, je dodal.

Vabila na pogovore Jurša še nima, verjetno jih bo po njegovem mnenju prva prejela predsednica stranke Aleksandra Pivec. Na hodnikih se sicer o tem pogovarjajo, je pritrdil in tudi spomnil, da so bili parlamentarni hodniki v preteklosti, ko se je kaj takega dogajalo, vedno živahni. A to so po njegovih navedbah razmišljanja posameznikov ali manjših skupin.

Na vprašanje, ali bi bile po njegovem mnenju za stranko boljša možnost predčasne volitve ali nova koalicija, pa je odgovoril, da morajo poslušati vse in ugotoviti, kaj je tisto, kar želi večina, ter se na tej osnovi odločiti. "Jaz točno vem, kaj bi, a v tem trenutku še ne bom odgovoril," je povedal Jurša.