Pred odhodom na počitnice bodo podali mnenje o obrambnih referendumih

Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa DZ o razpisu posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov je v petek v parlamentarni postopek vložila Svoboda. Za tak korak so se v največji vladni stranki na čelu z njenim predsednikom in premierjem Robertom Golobom odločili po nizu zapletov in srečanj, ki so sledili zeleni luči DZ predlogu Levice o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih in napovedi Gibanja Svobode za referendum o članstvu v Natu.

Nadaljnje postopke obravnave petkovega predloga sklepa Svobode je danes pojasnila predsednica DZ. Kot je dejala, bodo o predlogu poslanci odločali neposredno na plenarni seji DZ, brez predhodne obravnave na matičnem delovnem telesu. Ob pojasnjevanju takšne odločitve je spomnila na odločbo ustavnega sodišča, v kateri je to sprejelo stališče, da je sprejem sklepa o predlogu za razpis referenduma prva faza postopka, katere namen pa ni nujno kasnejše sprejetje podzakonskega akta. Kljub temu pa se je tovrstna praksa vzpostavila. "Ustavno sodišče je zavzelo stališče, da po tem, ko DZ na plenarni seji sprejme sklep o razpisu posvetovalnega referenduma, to pomeni preverjanje politične volje za razpis posvetovalnega referenduma. Gre za to, da ima tak sklep naravo akta poslovanja državnega zbora brez zunanjih učinkov, kar pomeni brez nekih pravno zavezujočih posledic in ne zavezuje državnega zbora, da mora nato biti sprejet še odlok," je navedla Klakočar Zupančič.

Parlamentarni vrh na temo obrambnih referendumov FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V danem primeru pa je imel sprejet sklep zaradi "špekulativnega glasovanja nekaterih poslanskih skupin" zelo velik vpliv na dojemanje javnosti, na kar pa da ni pomislil nihče izmed poslancev, ki so tako glasovali, je prepričana predsednica DZ. Na koga je ciljala z besedami o špekulativnem glasovanju sicer ni želela pojasniti, saj da "vedo, kdo so". Znova pa je poudarila, da posvetovalni referendumi niso politične igračke, namenjene zavlačevanju zakonodajnih postopkov in političnemu preigravanju med posameznimi strankami, pač pa resen parlamentarni institut. Glasovanje o predlogu za umik referenduma o obrambnih izdatkih bo tako po njenih besedah vnovično preverjanje politične volje zanj.

Poslanske skupine večinoma še brez odgovorov

Poslanske skupine se sicer danes večinoma še niso izrekle o podpori predlogu za umik, saj da se bodo o tem še pogovorili. To med drugim napovedujejo v koalicijski SD, medtem ko najmanjša vladna stranka Levica napoveduje vztrajanje pri svojem predlogu za izvedbo referenduma. Opozicija pa s prstom kaže na vladno koalicijo. "Nesmiselno je pričakovati, da bo opozicija reševala tisto, kar je zakuhala sama vladna koalicija," je ob robu obiska vodstva in poslanske skupine NSi v Mariboru dejal prvak stranke Matej Tonin Kot je dodal, je bil tudi šokiran nad izjavo premierja, da je Levico treba razumeti in sprejeti njena stališča. Ob tem se je vprašal, ali bo enako veljalo ob jesenskem potrjevanju proračuna, v katerem bodo predvideni tudi izdatki za obrambo in bo predsednik vlade tudi tedaj računal na glasove opozicije. "Če zdaj vladna koalicija tega ni sposobna izpeljati brez opozicije, potem je čas, da se stvari obrnejo in da priložnost dobijo drugi," je sklenil Tonin. V SDS medtem danes izjav na to temo ne dajejo, je pa predsednik stranke Janez Janša že v petek na družbenem omrežju X zapisal, da ima koalicija dovolj glasov bodisi za razpis bodisi preklic referendumov, če se ne zmore dogovoriti, pa naj odstopi. Podporo preklicu referenduma pa so napovedali v poslanski skupini nepovezanih poslancev pod vodstvom Anžeta Logarja, medtem ko sta nasprotovanje napovedala samostojna poslanca Dejan Kaloh in Miha Kordiš. Samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek je navedla, da se še ni odločila, kako bo glasovala, če sploh. Kot je dodala, pa vsekakor predlaganega umika ne bo podprla. Predlog bodo poslanci po pričakovanjih obravnavali še ta teden. Poslanska skupina Svobode je popoldne vložila zahtevo za sklic izredne seje. Ta bo predvidoma v petek, 15 minut po zaključku že sklicane prve petkove izredne seje. O tem se bo sicer v četrtek dogovoril še kolegij predsednice DZ.

Kordiš nezadovoljen