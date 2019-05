Glasovanje po pošti: največ glasov za SDS in SLS, SD na drugem mestu

Znani so tudi izidi glasovanja po pošti. Po preštetih 773 veljavnih glasovnicah so z DVK sporočili, da je največ glasov dobila koalicija SDS in SLS, drugo mesto so zasedli Socialni demokrati, tretjega NSi in četrtega DeSUS.

Z Državne volilne komisije (DVK) so sporočili, da so po pošti prejeli 792 glasovnic, od tega je bilo 773 veljavnih, 19 pa neveljavnih. Največ glasov, in sicer 186 (24,02 odstotka), je prejela lista SDS in SLS, lista SD je prejela 173 glasov (22,38 odstotka), sledi NSi s 106 glasovi (13,71 odstotka), DeSUS z 99 (12,81 odstotka), LMŠ z 82 (10,61 odstotka), Levica s 44 (5,69 odstotka) ter SMC z 19 glasovi oziroma 2,46 odstotka. Druge stranke so po pošti prejele manj kot dva odstotka. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke