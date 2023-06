Glasovanje za člane sveta stranke Levica podaljšali za teden dni

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Janezek pride domov v solzah in pravi svoji mami: ''Mami, ne grem več v šolo!''

Mama: ''Zakaj pa ne, Janezek?'' Janezek: ''Vsi se mi smejijo in pravijo, da imam prevelik nos.'' Mama ga tolaži: ''To pa ni res! Prav srčkan nosek imaš. Zdaj pa nehaj jokati in pojdi v omaro po rjuho, da ti ga obrišem!''