Torek resnice: bo Sloveniji uspelo zbrati 128 glasov?

Glasovanje za Varnostni svet Združenih narodov bo eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov za Slovenijo v zadnjem času.

"Temperatura v ekipi narašča. Odhajamo v New York ta konec tedna z optimizmom. Mislim, da smo na dobri poti, da bomo 6. junija uspeli," meni zunanja ministrica Tanja Fajon.

Varnostni svet ima pet stalnih članic in deset nestalnih, vsako leto se jih zamenja polovica. Za štiri sedeže tokrat pravzaprav države nimajo konkurence, edina konkurenca na glasovanju bo v vzhodnoevropski skupini, kjer se Slovenija za sedež poteguje z Belorusijo. Slovenska diplomacija je o kandidaturi govorila skoraj z vsemi državami sveta. "Pogovarjali se seveda nismo z državami, kot so Rusija, Belorusija, Afganistan, Sirija, skratka z državami, ki imajo neko kompleksno, vojno situacijo. Vsaj ne na uradni ravni," razlaga Fajonova.

Za izvolitev mora država dobiti dve tretjini glasov v generalni skupščini OZN-a, če bodo v torek vse države prisotne, je to 128 glasov. "Javno ne govorimo. Na koncu bo štelo tisto zadnje glasovanje, sicer tajno, ampak takrat bomo videli, kakšna je ta podpora," še doda Fajonova.

"Verjamem, da bodo 6. junija v ZN rezultati delovanja te vlade zelo jasno izkazani tudi v glasovanju iz enega preprostega razloga. Ker je danes pozicija Slovenije v Evropi bistveno močnejša kot kadarkoli," je optimističen premier Robert Golob.

Kandidaturo je sicer najavila prejšnja vlada, zdajšnji prvak opozicije je pred kratkim zapisal, da na izrecno prošnjo ameriških in evropskih zaveznikov in da bo sedež izgubila le, če so zavezniki nad Slovenijo obupali. "Za to kandidaturo smo se skupaj odločili, ker se je takrat zdelo samoumevno, da Slovenija premaga Belorusijo in tudi dobi zadostno dvotretjinsko podporo. To, da danes ni več tako samo po sebi umevno, veliko govori o vračanju Slovenije na politični zemljevid," pravi predsednik SDS Janez Janša.

"Govoriti, da je Slovenija v rokah zahoda ali da je to kandidatura zahoda, da s ciničnim ali pa omalovaževalnim pristopom govoriš o Sloveniji ali deluješ proti naši kandidaturi, tega preprosto ne razumem," še zaključi Fajonova.

Če bo Slovenija izbrana, bo nestalni sedež zasedala v letih 2024 in 2025.