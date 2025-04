'Glasovi 1,2 milijona Evropejcev morajo biti slišani'

Inštitut 8. marec je uradno zaključil zbiranje podpisov za varen in dostopen splav v EU v kampanji My Voice, My Choice, v kateri so zbrali več kot 1,2 milijona podpisov. Ob tej priložnosti so na novinarski konferenci v Ljubljani izpostavili pravico do odločanja o svojem telesu in opozorili na prizadevanja politikov, ki jo hočejo odvzeti.