Glasovi po pošti izida predsedniških volitev niso spremenili

V ponedeljek so namreč okrajne volilne komisije štele še glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Na ta način so lahko glasovali volivci v bolnišnicah, zaporih, socialnovarstvenih zavodih ter volivci, ki so bili zaradi okužbe s covidom-19 v izolaciji.

Glasovnice je po podatkih Državne volilne komisije (DVK) oddalo 3771 volivcev, od teh je bilo 37 neveljavnih. Za Pirc Musarjevo jih je glasovalo 2028, za Logarja pa 1706.