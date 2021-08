Glasuj za svoj najljubši TV oglas minulih 30 let

In resnično dober televizijski oglas zagotovo prija ne le našim očem in ušesom, temveč lahko celo motivira posameznike k razvoju novih veščin, k bolj odgovornemu delovanju v družbi kot tudi »bogatenju« besednjaka z novimi izrazi ali besednimi zvezami. Zagotovo se spomnite oglasa »Ni zime za eskime«, ki je čez noč postal nepogrešljiva fraza ali pa »Kdor ne skače ni slovenc«, ki še danes doni na športnih prireditvah in nas opominja, da smo ponosen narod, narod pod eno zastavo – Slovensko.

Oglasi so se v 30-ih letih spreminjali, spreminjala se je naracija, tehnologija je izrazito napredovala, a naših čustev se še danes dotaknejo le najbolj izjemni. Vse vas, ki se spomnite oglasa »Čistilka«, ko je gospa v rumenih gumijastih rokavicah očistila hišo in se na koncu polotila še umetniške slike, vas zagotovo še vedno kar stisne v prsnem košu … in ravno tovrstni oglasi so tisti, ki so zaznamovali desetletja slovenskega oglaševanja.