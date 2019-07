Glavinova z novo službo v podružnici državnega podjetja v Milanu?

Kot so neuradno izvedeli naj bi bila pristojna za pospeševanje prodaje, predsednik uprave Gen-I Robert Golob pa informacij o zaposlitvi ni niti zanikal niti potrdil.

'Če in ko bo zadeva aktualna, bomo takrat obvestili tudi javnost'

Na Gen-I smo se obrnili tudi sami, na naša vprašanja pa so iz podjetja skopo odgovorili,"da če in ko bo zadeva aktualna, bomo takrat tudi javnost obvestili o zaposlitvi. Trenutno pa nadaljnjih informacij ne moremo dajati".

SDH je sicer moral razkriti informacije v zvezi z Glavininim odhodom, saj je informacijska pooblaščenka odločila, da je podatek o njeni plači absolutno javni podatek. Po informacijah časnika naj bi tako skupno ob odhodu prejela okrog 100.000 evrov, kar je vseeno 55 tisočakov manj, kot če bi ostala zaposlena do maja 2020, če pa bi v podjetju končala mandat predsednice uprave, pa bi do februarja 2021 prejela kar 252.000 evrov.

Po sporazumu bi Glavinovi pripadalo še službeno vozilo, gorivo, služben računalnik in telefon ter tudi sorazmerni del nagrade za uspešnost poslovanja v času od januarja do marca letos.

Gen-I Energia na italijanskem trgu trguje z energenti

Prihodki skupine Gen-I, ki ima pod sabo še 14 hčerinskih družb, so lani znašali 2,36 milijarde evrov. Rahel, polodstotni padec prihodkov so v letnem poročilu pojasnili kot posledico preusmeritve dela trgovanja s fizičnih pogodb na finančne, večino terminske. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) se je lani znižal kar za petino in znašal 20,4 milijona evrov, piše Dnevnik.

Podjetje Gen-I Energia na sosednjem trgu trguje z energenti, poslovanja družbe pa Golob ni želel komentirati. Pojasnil časnik ni uspel dobiti niti od Glavinove.