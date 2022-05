GLAVKOM – BOLEZEN, ZA KATERO VSAK DRUGI OBOLELI NE VE, DA JO IMA

Od 2,2 milijarde ljudi na svetu, ki imajo katero od očesnih bolezni, bi jih lahko po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vsaj milijardo preprečili. Poleg staranja in genske dovzetnosti na zdravje oči vplivajo še številni drugi dejavniki, na katere lahko vplivamo sami in tako preprečimo bolezni ter zaščitimo svoje zdravje. Zato so se v X Labu – strokovnem raziskovalnem središču družbe JGL – prvič zbrali vodilni oftalmologi, nevrologi, endokrinologi, psihiatri, revmatologi, otorinolaringologi, estetski kirurgi, družinski zdravniki, farmacevti in inženirji, da bi analizirali najnovejše raziskave in s celostnim pristopom odkrili, kako kakovostno skrbeti za zdravje oči in zakaj je to pomembno za naše celotno telo.



Rezultati najnovejših raziskav kažejo, da lahko uravnotežena prehrana zaščiti naše oči in prepreči glavkom. Nekatere snovi, kot so vitamini A, B2 in B3 ter omega-3-maščobne kisline, lahko zaščitno učinkujejo. Najdemo jih v svežem korenju, ohrovtu, orehih, breskvah in mastnih ribah (na primer sardelah). Tveganje za glavkom zmanjša redna aerobna vadba (hoja, kolesarjenje, aerobika), ki izboljša nadzor očesnega tlaka, za X Lab JGL analizira ugledna oftalmologinja prof. dr. Barbara Cvenkel.



1. Pri glavkomu bolniki najpogosteje opazijo simptome in težave z vidom v fazi, ko je že nastala poškodba vidnega živca. Kako se lahko čim prej odzovemo?

Po definiciji je glavkom napredujoča okvara vidnega živca oziroma z drugimi besedami progresivna optična nevropatija. Bolezen največkrat poteka brez simptomov in se je ljudje sploh ne zavedajo, dokler ni precej napredovala. Vidna ostrina je lahko med boleznijo zelo dolgo ohranjena, bolezen lahko poteka asimetrično med očesoma (napredovali na enem in začetni glavkom na drugem očesu), zato pri gledanju z obema očesoma ne opazijo sprememb. Zaradi glavkoma bolniki praviloma ne vidijo črnih lis v vidnem polj, ampak imajo tako imenovane negativne skotome ‒ torej gre za izpade vidnega polja, ki se jih pacient ne zaveda in se odkrijejo šele ob pregledu. Pri napredovalem glavkomu pacienti pogosto povedo, da bolj megleno vidijo, ali pa opazijo, da del slike manjka in je tisti del bolj meglen. Zato glavkom imenujejo 'tihi uničevalec vida'. V tem pogledu je podoben sladkorni bolezni, saj polovica ljudi z glavkomom ne ve, da ga ima.



2. Ali je glavkom običajno dedna bolezen?

Pri posameznikih, ki imajo v družini (najožje sorodstvo prvega kolena – starši, bratje, sestre) glavkom, obstaja devetkrat večje tveganje za pojav glavkoma kakor pri ljudeh brez družinske anamneze. Pri najpogostejši obliki glavkoma v Evropi, primarnem glavkomu odprtega zakotja, ne gre za spremembo enega gena, temveč za spremembe številnih genov. To pomeni, da so vključene številne različice genov, ki so tudi sicer prisotne v zdravi populaciji. Vsaka različica le malo vpliva na nastanek bolezni, vendar v kombinaciji z dejavniki tveganja za glavkom (na primer z visokim očesnim tlakom) prispevajo k nastanku glavkoma. Zato genetsko testiranje za napoved tveganja glavkoma oziroma njegovega poteka ni utemeljena.



V nekaterih primerih, ko se glavkom pojavlja v družinah, je genetsko testiranje koristno, na primer za mlajšega člana družine, v kateri imajo družinski člani hudo obliko glavkoma, ki se pojavi že zgodaj. V takih redkih primerih (4‒6 % vseh oblik primarnega glavkoma odprtega zakotja) je potrebno genetsko testiranje družinskih članov za prepoznavo mutacije v genu za miocilin, ki je odgovorna za glavkom v družini. Če mlajši družinski član te mutacije nima, potem je njegovo tveganje za nastanek glavkoma enako drugim osebam v populaciji in ne potrebuje strogega spremljanja. Če pa ugotovimo prisotnost mutacije, so potrebne redne kontrole in ob začetnih znakih glavkoma zgodnje zdravljenje.