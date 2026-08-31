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Slovenija

Glavna dela pri Dramljah zaključena, drugod ne. Vrtovec nezadovoljen

Ljubljana, 31. 08. 2026 20.57 pred 29 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Leja Hrovat
Delovišče pri Dramljah

Prometnim zastojom na naših avtocestah kar ni videti konca. In ker se počitnice zaključujejo, bodo na udaru tudi lokalne in regionalne ceste, še posebej ob prometnih konicah. Na nekaterih najbolj obremenjenih avtocestnih odsekih voznike še vedno jezijo delovišča. Dars obljublja, da bo eno največjih ozkih grl med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do jutri odpravil, ministrstvo pa zahteva več in pravi, da z napredkom nekaterih drugih del niso zadovoljni.

Kolona, zavijanje, delovišče, zoženi pasovi. Tako je bil videti ponedeljek pred začetkom šole na štajerski avtocesti. Že jutri pri Dramljah prihaja velika sprememba, ki prinaša olajšanje za vse, ki jim delovna zapora povzroča nevšečnosti.

Ena najbolj obremenjenih zapor pri nas med Dramljami in Slovenskimi Konjicami bo namreč po več kot letu dni, kot napovedujejo na Darsu, do jutri zjutraj odstranjena.

Promet bo tako znova stekel po dveh pasovih v vsako smer, a, kot so povedali, se bodo do sredine septembra še opravljala določena dela.

"Tudi mini garde po sredinskem pasu v smeri Ljubljane še ne bomo danes odstranili, kar pomeni, da bo tukaj še omejitev hitrosti," je povedal Zvonko Zavasnik iz Darsa.

Druge delovne zapore na slovenskih avtocestah medtem ostajajo. Zaradi njih pa pločevina že zgodaj zjutraj polni tudi lokalne ceste. Ob 8. uri zjutraj so kolone pri Domžalah ob jutranjih konicah že skoraj vsakdan. Kot pravijo nekateri in kot smo lahko danes preverili tudi mi, lahko vožnja iz Lukovice do Ljubljane vzame tudi več kot uro. Vladno poročilo pa navaja, da Dars zaključek projekta načrtuje šele do konca naslednjega leta.

Še letos pa bodo dela zaključena med Nanosom in Ajdovščino ter med Bičem in Ivančno Gorico. Na odsekih Unec–Postojna, Domžale–Ljubljana in Fram–Slovenska Bistrica pa se bodo po zimski prekinitvi nadaljevala še prihodnje leto.

Na ministrstvu pa z napredkom dela na nekaterih odsekih niso zadovoljni v tolikšni meri, kot bi si želeli, pravijo. "Zagotovo pričakujem, da se pri Domžalah pohitri, enako velja za Ivančno Gorico," pravi minister Jernej Vrtovec.

Na Darsu zagotavljajo tudi, da se nočno delo nadaljuje tam, kjer je mogoče, v prihodnje pa ga želijo še razširiti.

Pri prihodnjih razpisih Darsa pa, kot pravijo na ministrstvu, cena ne bo več edino merilo. Večjo težo bodo imeli rok izvedbe, pretočnost in varnost, ministrstvo pa želi preprečiti tudi več velikih gradbišč hkrati na istem avtocestnem kraku.

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KOMENTARJI5

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Priap
31. 08. 2026 21.39
Hahahahaha. Vrtovec nezadovoljen!? S čim? O čem ima on sploh pojma!? Pa daj, naj se neha smešit no, če človek lopate v roke ne zna primit. Vozi k maši, tam si še po moje najbolj "produktiven".
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0 0
Priap
31. 08. 2026 21.41
Sicer pa...Kdo ga bo sploh poslušal. Naj on svoj mandat odpelje, tisti denar ki mu pripada pač naj nažalost dobi, pol pa da te več ne vidimo...Vozek
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0 0
Mio56
31. 08. 2026 21.38
“ Na odsekih Unec–Postojna, Domžale–Ljubljana in Fram–Slovenska Bistrica pa se bodo po zimski prekinitvi nadaljevala še prihodnje leto.” Tolko o obljubah da bo odsek pri Postojni koncan letos do 12.7.2026!!
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+1
1 0
cool_B
31. 08. 2026 21.24
minister, zavihaj rokave in poprimi za delo-z jezikom se ne naredi nič🙃
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+2
3 1
lakala28
31. 08. 2026 21.27
S čim bo poprijel za lopato? Z molitvenikom v roki in do gležnjev jajotu pod trtico? Težka bo.
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+0
1 1
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