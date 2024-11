Visoka je 21 metrov, težka pet ton. Letošnja glavna novoletna smreka na Prešernovem trgu že stoji. In letos ne izvira iz Ljubljane, pač pa so jo prestolnici podarili Gorenjci. Požagali so jo na Jesenicah in s posebnim prevozom prepeljali na Prešernov trg. V enem tednu jo bodo delavci okrasili z osmimi kilometri lučk, te pa bodo v prestolnici zažarele čez dobra dva tedna, v petek, 29. novembra. Delavci, ki jo postavljajo, jo vedno tudi poimenujejo, lani je bila Tina, letos niso izbrali imena. Kdo pa jo bo poimenoval letos?