Glavna piarovka ministra za zdravje obenem tudi novinarka

Vodja službe za odnose z javnostmi na ministrstvu in novinarka pri regionalnem portalu hkrati. Andreja Čmaj Fakin, glavna piarovka ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, je do danes še pisala za portal Obala Plus. Še več, celo lastni članek o tetovažah je v četrtek delila tudi na uradnem Instagram profilu ministrstva za zdravje. Popoldne je sporočila, da sodelovanje s portalom prekinja. V društvu novinarjev ob tem opozarjajo na brisanje mej med novinarstvom in odnosi z javnostmi.