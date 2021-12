Glavni cilji Slovenske vojske: pridobivanje kadra in razvijanje vojaškega šolstva

Kot je danes v izjavi za medije poudaril generalmajor Robert Glavaš , so z vojaško strategijo prvič poenotili vrh Slovenske vojske. Z njo želijo opredeliti koncept, načela in zamisel njihovega delovanja.

Glede na dolgoročne načrte razvoja Slovenske vojske pričakujejo, da bo Slovenska vojska sestavljena iz 7000 vojakov v stalni sestavi in 3000 v pogodbeni rezervi. "V kolikor bomo v dveh zaporednih letih padli pod številko 6000, bomo v letu 2024/2025 morali pristopiti k ponovnemu strateškemu pregledu obrambnega resorja v Sloveniji in razmisliti o rešitvah," je pojasnil.

Vzpostaviti želijo višjo podčastniško šolo

Glavaš je med pomembne mejnike za Slovensko vojsko v letu 2021 uvrstil tudi odločitev o razvijanju vojaškega šolstva. V prihodnje želijo vzpostaviti višjo podčastniško šolo, s katero bodo imeli diplomanti javno priznano izobrazbo. Ob tem je pojasnil tudi načrt za izobraževanje častnikov, kjer bodo sodelovali s fakultetami po Sloveniji. Te naj bi v izobraževalni program vključile tako imenovani vojaški modul, v katerega bi se vnesle učne vsebine iz častniške šole.

Po načelnikovih besedah je namreč pomembno, da poleg novačenja vojakov novačijo tudi dekleta in fante, ki bi se želeli zaposliti v Slovenski vojski kot častniki. "Do sedaj je bilo tako, da se je pripadnik po zaključeni prvi bolonjski stopnji lahko zaposlil v Slovenski vojski le s pogojem, da je zaključil služenje vojaškega roka in častniško šolo, kar pa pomeni približno leto in pol dodatnega izobraževanja," je razložil. Z omenjenim sodelovanjem s fakultetami bodo torej predvsem zmanjšali starost častnikov.

Izrednega pomena je tudi ustanovitev vojaškega visokošolskega izobraževalnega zavoda, je prepričan Glavaš. Po njegovi oceni je Slovenska vojska edina, ki lahko vojaške vede raziskuje, implementira in predava. Med drugim so pripravili tudi predlog spremembe Zakona o obrambi, ki predvideva možnost vzpostavitve vojaške srednje šole, s katero bi privabili tudi srednješolce, predvsem tiste z nedokončano srednjo šolo. Tako iščejo možnosti, da bi dijake pridobili s štipendijami, jim omogočili dokončanje srednješolskega izobraževanja, s tem pa jim dali možnost zaposlitve.

Prelomnica bosta tudi modernizacija in opremljanje Slovenske vojske

Kot prelomnico Glavaš označuje tudi dogovore z Ministrstvom za obrambo o modernizaciji oz. nadaljnjem razvoju in opremljanje Slovenske vojske, pri čemer bodo vložili predvsem v nakup prevoznih sredstev, kot so oklepna vozila, transportno vojaško letalo in helikopterji.

Poleg modernizacije pa je za Glavaša pomembna tudi rekonstrukcija in adaptacija vojaških objektov po celi Sloveniji. "Gre za celoviti pristop celostne skrbi za pripadnike, da jim nudimo primerne namestitvene kapacitete," je dejal. Pri tem so dela ravnokar zaključili v vojašnici Postojna, v kratkem pa bodo potekala tudi v ljubljanski Vojašnici Edvarda Peperka, prav tako v Mariboru.