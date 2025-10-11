Glavni pomočniki na nebu: kako droni rešujejo življenja?

Droni postajajo tudi za gasilce vse pogosteje dragoceno orodje, ki omogoča hitrejše iskanje pogrešanih, boljši pregled nevarnih terenov in bolj učinkovito koordinacijo reševalnih ekip.

"Lahko vidimo iz malce drugačne perspektive kot na tleh – vidimo več, kot ptič. S tem, da lahko to sliko potem tudi distribuiramo drugim enotam, v štab. Situacijsko zavedanje je tako širše," pojasnjuje vodja ekipe dronov Boštjan Vidmar iz Uprave RS za zaščito in reševanje (Državna enota za hitre intervecije).

Zato jih pogosto imenujejo kar oko na nebu. Čeprav predstavljajo precejšen finančni zalogaj, postajajo vse bolj standarden del opreme reševalnih enot. Ki je tudi pri nas že rešila življenje. "Pred kratkim je Gasilska brigada Maribor z dronom s termokamero v treh minutah od prijave, da se je izgubil nekje za Muro, uspešno ponoči našla človeka," razlaga vodja enote dronov Gasilske zveze Šaleške doline Staš Strozak.

Tak dron omogoča zaznavo ljudi tudi v popolni temi ali na težko prehodnem terenu, pomaga pa lahko celo pri iskanju žarišč požarov. Ob aktivirani termokameri lahko po besedah Strozaka prav tako naredijo bližnje posnetke.

S pomočjo dronov so izvedli tudi vajo reševanja ponesrečenca, ki si je z motorno žago poškodoval vratno žilo. Scenarij, ki je na žalost še kako mogoč, opozarja Viktor Žerak, ki že 40 let dela v gozdovih. A dodaja: za gasilce največjo nevarnost ob podiranju dreves predstavljajo veje. "Na intervencije gredo ob vetrolomih, snegolomih, žledolomih, ko se srečajo s podrtimi drevesi preko cest oziroma infrastrukture," pojasnjuje gozdni delavec.

Predajanje znanja med različnimi službami in njihova usklajenost sta ključnega pomena. "Da bi bile službe, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja, čim bolj povezane. To je nujno za dobro sodelovanje in dobro izpeljane intervencije, ki so nujno potrebne, ko do njih pride," poudarja predsednik Gasilske zveze Zgornjesavinjske doline Janko Žuntar.

V Rečici ob Savinji je danes svoje veščine tako urilo več kot 200 pripradnikov služb za zaščito in reševanje.