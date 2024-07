'Glavni razlog za pripombe ni bil Magnifico, ampak to, da je moj prijatelj'

Ljubljanski župan Zoran Janković je o razpravi opozicijskih svetnikov na ponedeljkovi seji mestnega sveta o omejitvi prireditev v Tivoliju in na Rožniku dejal, da glavni razlog za pripombe ni bil Magnifico, ampak dejstvo, da je županov prijatelj. "Moja zgodba je zelo preprosta. Magnifico je dobil isto možnost, kot so jo imeli drugi," je poudaril.

"Ponosen sem na to, da je moj prijatelj, ampak to ne pomeni, da bom v neki lažni politični nevtralnosti zanikal svoje prijateljstvo," je ljubljanski župan Zoran Janković o nastopu Magnifica v Tivoliju dejal redni novinarski konferenci. Po njegovih besedah je bila razprava o tej točki pričakovana, saj "kjerkoli se pojavi župan, temu nasprotujejo".

Opozicijski svetniki so sicer vsak po svoji razpravi zapustili sejo in obstruirali glasovanje o spremembah in dopolnitvah odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. "Njihov odhod je njihova pravica," je povedal Janković. Svetniki so spremembo odloka potrdili s 24 glasovi za in nobenim proti. "Pri čemer je manjkalo pet naših mestnih svetnikov zaradi dopustov, se pravi, če bi bili vsi prisotni, predvidevam, da bi bil rezultat 29 za, nič proti," je prepričan župan.

Razprava je bila burna, svetniki so med drugim opozorili, da je sprememba odloka nezakonita. Janković pa je povedal, da je o razpravi popolnoma miren iz več razlogov, eden od teh je, da so pred sedmimi leti pred razglasitvijo krajinskega parka opravili dvomesečno javno razpravo ter dobili mnenje zavoda za varstvo narave in zavoda za gozdove. 'Mi smo svoje opravili, sprejeli. Kaj bo naredil Magnifico, bo njegova odločitev' Svetnica Vesne Jasminka Dedić je sicer na seji napovedala tudi vložitev predloga za občinski referendum. "Napoved referenduma je absolutno njihova pravica, imajo vse možnosti, da se tega lotijo," je komentiral ljubljanski župan. Dodal je, da imajo tudi vse možnosti, da se obrnejo na sodišče. "Ne vidim nobenih težav, mi smo svoje opravili, sprejeli. Kaj bo naredil Magnifico, bo njegova odločitev, z njim nisem govoril," je še povedal Janković.

