Glavni srčni kirurg v UKC Klokočovnik dal odpoved, Šabeder je ni sprejel

Kirurgi in kardiologi z oddelka za kirurgijo srca in ožilja naj bi v kritičnem pismu nanizali več očitkov predstojniku Kločovniku in zahtevali njegovo razrešitev, poročajo spletne Finance. Med očitki so slabe delovne razmere, neplačane nadure, prevelike obremenitve. Tomislavu Klokočovniku očitajo, da je žaljiv in neprofesionalen, da jemlje preveč bolnikov zase ter da ima njegovo proktorstvo za brezšivne srčne zaklopke prednost pred nujnimi operacijami.

Podpisniki Klokočovniku očitajo tudi neracionalno porabo sredstev za brezšivne biološke zaklopke. V zadnjih letih naj bi vstavil več kot 500 zaklopk perceval, ki stanejo 6000 evrov, medtem ko običajne zaklopke stanejo le od 1900 do 2000 evrov. Če bi uporabljali te, bi prihranili več kot dva milijona evrov, trdi 11 podpisnikov.

Klokočovnik je za Finance odgovoril, da so to edine zaklopke, ki jih je mogoče vgraditi brez prereza celotne prsnice. Ocenil je, da bi bila ukinitev programa etično sporna. Za to metodo so dobili številna priznanja, cena zaklopke pa se mu zdi primerljiva z večino držav EU.

Podprlo ga je devet zdravnikov

Na drugi strani je Klokočovnika s svojim pismom podprlo devet zdravnikov s kliničnega oddelka za žilne bolezni ljubljanskega UKC. Zapisali so, da ga spoštujejo kot vrhunskega srčno-žilnega kirurga. Bolj konstruktivno se jim zdi najti dodatno operacijsko dvorano za operacije na žilju, vzpostaviti dodatno enoto intenzivne terapije ter zagotoviti ustrezno plačilo za nadurno delo. Menijo še, da bi zgolj menjava predstojnika brez izboljšanja razmer za delo povzročila negativne posledice.

Na neuradne informacije o Klokočovnikovem odstopu, pismih in očitkih so se za Finance v UKC odzvali z navedbo, da bo "vodstvo stanje reševalo v korist bolnikov in zaposlenih".