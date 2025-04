Glavni stavbi UKC Ljubljana in mariborski infekcijski kliniki dodatna sredstva

Vlada je na seji spremenila tudi datum zaključka projekta revitalizacije Hospitala, in sicer na 28. februar 2029. Vrednost projekta in datum zaključka so spremenili zaradi spremembe obsega gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, elektro in strojnih del, spremembe tehnološkega načrta medicinskih tehnologij za del objekta Hospital in odločitve za dodatno dobavo pohištvene in medicinske opreme.

Ocenili so, da dodatnih in nepredvidenih del ni možno izvesti v okviru trenutno zastavljenega časovnega načrta in prvotno predvidene vrednosti investicije oziroma že odobrenih sredstev. Dodatna sredstva za izvedbo del in opreme so zagotovljena iz proračuna, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Vlada je na današnji seji v načrtu razvojnih programov spremenila vrednost in datum zaključka izgradnje nove infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Po novem je investicija v novo kliniko vredna 109,5 milijona evrov, medtem ko je bila leta 2020 ocenjena na 54,6 milijona evrov.

Dela bodo predvidoma zaključena do konca decembra 2027, zaključek projekta pa so podaljšali v leto 2028 zaradi izvedbe plačil, urejanje dokumentacije in dovoljenj ter primopredaje objekta.

Po pojasnilih ministrstva za zdravje se je vrednost investicije podražila na račun inflacije pri gradbenih in inštalacijskih delih ter sprememb v virih financiranja. Kot ključni razlog za podražitev pa navajajo povečanje objekta iz 13.300 na 18.300 kvadratnih metrov, ob čemer se povečanje nanaša na tretjo klet, šesto etažo in ostalo.

Posledično se zvišuje tudi strošek medicinske in pohištvene opreme ter stavbnega pohištva, saj se s večjo površino povečuje tudi število prostorov in bolniških postelj. Po navedbah ministrstva bodo za nakup opreme namesto prvotnih 15 milijonov evrov namenili 28 milijonov evrov.

V primeru gradnje visoke stavbe je treba zagotavljati tudi požarno varovanje za visoko stavbo, zato so morali tloris celotnega objekta prilagoditi in dodati dodatno centralno stopniščno jedro in dvigalni jašek, ki omogočata evakuacijo v primeru požara.

Vlada je na današnji seji tudi spremenila sklep v zvezi s sofinanciranjem investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb. Skrajni rok dokončanja investicij je 30. november 2031.

S tem so omogočili, da bo sofinanciranje možno ves čas izvajanja zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Zakon med drugim določa, da se za izvajanje investicij v proračunu zagotovita skupno dobri dve milijardi evrov, od tega za zdravstveno dejavnost na primarni ravni 200 milijonov evrov.