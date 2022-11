Glavni zdravstveni inšpektor bo Edis Grcić

Grcić je bil izbran na podlagi natečajnega postopka, za glavnega zdravstvenega inšpektorja je imenovan za dobo petih let, in sicer od 1. decembra do 30. novembra 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Feleta pa je vlada ponovno imenovala za v. d. direktorja službe vlade za zakonodajo z 2. decembrom. Na tem položaju bo do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oz. najdlje do 1. junija 2023.

Vlada se je na današnji seji seznanila tudi z informacijo o vseh obstoječih svetih, komisijah in delovnih skupinah vlade. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je vlada zaradi proučitve smotrnosti obstoja posameznih delovnih teles preverila potrebo po delovanju in obstoju posameznih vladnih delovnih teles in ugotovila, za katera delovna telesa še vedno obstaja potreba po delovanju oz. katera delovna telesa prenehajo z delovanjem po izpolnitvi naloge ali po preteku roka za njeno izpolnitev. Več informacij glede tega niso posredovali.