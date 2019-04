Glede na pogostost klopnega meningoencefalitisa smo v evropskem vrhu

In medtem ko je borelioza razširjena po vsej Sloveniji, je klopov, okuženih s povzročiteljem klopnega menigoencefalitisa, največ na Gorenjskem, Koroškem in v ljubljanski regiji. Strokovnjaki tako opozarjajo na previdnostne ukrepe.

Borelioza se običajno začne z rdečino, ki se pojavi nekaj dni do enega meseca po vbodu klopa, se počasi širi, na sredini bledi in dobi obliko obroča.

Cepiva ni, a lahko z ustreznim načinom življenja, primerno zaščito z oblačili in repelenti ter s čimprejšnjo odstranitvijo prisesanih klopov, možnost okužbe pomembno zmanjšamo, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Lymsko boreliozo zdravimo z antibiotiki, zdravljenje pa je zelo uspešno in enostavno zgodaj v poteku bolezni, nekoliko bolj zapleteno pa pri zastaranih oblikah bolezni, ki pa so redke.

Približno en odstotek obolelih umre

Zaradi klopnega menigoencefalitisa sta v letu 2017 zboleli 102 osebi. Gre za resno virusno vnetje osrednjega živčevja, prva faza bolezni se prične približno teden do 14 dni po vbodu klopa s slabim počutjem, bolečinami v mišicah, glavobolom in vročino. Pri večini bolnikov se po vmesnem izboljšanju, ki traja od nekaj dni pa do treh tednov, pojavi druga faza bolezni, ki se kaže z visoko telesno temperaturo, močnim glavobolom, slabostjo, bruhanjem, lahko se pojavi celo nezavest in smrt.

Slovenija sodi med endemska področja in se glede na pogostost klopnega meningoencefalitisa uvršča v sam vrh evropskih držav. Klopi, okuženi z virusom klopnega meningoencefalitisa, so razširjeni skoraj po vsej Sloveniji. Strokovnjaki opozarjajo, da je glede na možnost okužb in razširjenost klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji, cepljenih še vedno premalo ljudi, cepljenje pa priporočajo vsem osebam od enega leta starosti naprej, ki se gibljejo ali živijo na območju, kjer je klopni meningoencefalitis endemičen. Priporočljivo je, da se cepljenje s prvima dvema odmerkoma opravi v zimskih mesecih še pred aktivnostjo klopov, torej pred pričetkom toplejšega obdobja, še pravijo pri Nijz.