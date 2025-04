Glede na poročilo razpoke na hišah niso posledice miniranja za drugi tir

Omenjeno poročilo, ki ga je pripravil izvajalec monitoringa in analize meritev vibracij GR Investicije, kaže, da razpoke na hišah niso posledice gradnje drugega tira. Primorske novice poročajo, da naj bi bilo izdelano že februarja lani, v družbi 2TDK in Kolektorju pa so ga več kot leto dni zadrževali zase. Poročilo je sicer obravnavalo približno 60 hiš, na katerih so se pojavile razpoke, iz njegovih zaključkov pa izhaja kategorično zanikanje možnosti povezave med gradnjo drugega tira in poškodbami na objektih.

Poročilo je prva po dolgotrajnem vztrajanju dobila koprska občina. Tam z njim niso zadovoljni, saj menijo, da analiza ni upoštevala primerne metodologije za spomeniško zaščitene hiše, zaradi česar na občini napovedujejo naročilo drugega mnenja.

Kot trdijo na 2TDK, je sicer treba upoštevati tudi dodatni poročili, ki sta ju pripravila Zavod za gradbeništvo Slovenije in družba GR Investicije. Obe ustanovi sta namreč izvajali meritve tako znotraj kot izven vplivnega območja gradnje, neodvisno mnenje družbe GR Investicije pa kaže, da so bile omenjene razpoke na objektih znotraj vplivnega območja gradnje vidne že ob začetku gradnje, med deli na drugem tiru pa se niso povečevale oziroma poglabljale. Mnenje o omenjenih meritvah so sicer naročili v Kolektorju.

Poleg razpok, ki so se pojavile na hišah, pa je te dni Eko patrulja AAG opozorila tudi na ogromno količino prahu, ki se v Lokvi pojavlja zaradi domnevnega mletja kamenja blizu vasi. Težave pri tem ne vidijo zgolj v prahu, temveč menijo, da so zaradi drobilnice, ki je postavljena v neposredni bližini naselja Lokev, močno presežene tudi mejne vrednosti PM 10 in 2,5.

Kot še opozarjajo, ti delci v dihalih sprožijo oksidativni stres in vnetje, ki dražita dihala, povzročata kašelj in otežujeta dihanje, obenem pa poslabšujejo obstoječe akutne in kronične bolezni dihal. Ob tem so opozorili, da drobilnica kamenja obratuje brez odsesavne naprave, zaradi česar se prah širi po celotnem naselju.