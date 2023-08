Da uničevalne nevihte za letos še niso rekle zadnje, priča besnenje narave v Zrečah. Neurje s točo je v slabe pol ure povzročilo hudournike in plazove, zaradi katerih so evakuirali dve družini, nekatere ceste, tudi regionalna, ki pelje na Roglo, pa so bile neprevozne. Do hiš, ki jih je zalivala voda z blatom, so se gasilci prebijali peš. Škoda je ogromna.