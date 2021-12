Četrtina prebivalcev višje ali visoko izobraženih

Število aktivnih prebivalcev, kjer so zajeti zaposleni in brezposelni skupaj, se je od leta 2011 povečalo za več kot 65.000 na skoraj 1.010.000. Zaposleni so 1. januarja 2021 predstavljali 91 odstotkov vseh aktivnih prebivalcev ali 2,3 odstotne točke več kot leta 2011, kažejo podatki statističnega urada.

Število upokojencev med prebivalci Slovenije se je od leta 2011 zvišalo za 23.000 in 1. januarja jih je bilo 525.000. Med neaktivnimi prebivalci, starimi 15 ali več let - v to kategorijo statistiki uvrščajo upokojence, učence, dijake in študente ter druge -, so predstavljali dve tretjini (67 odstotkov). Število učencev, dijakov in študentov se je zmanjšalo skupaj za približno 33.000. Število drugih neaktivnih se je znižalo za približno 23.000, so navedli na Sursu.

Slovenija je imela 1. januarja 447.000 prebivalcev s končano višjo ali visoko šolo. Delež prebivalcev s terciarno izobrazbo se je od leta 2011 povečal za 7,5 odstotne točke in v tem letu dosegel 25 odstotkov.

Število prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo se je v zadnjem desetletju zmanjšalo

Skupaj je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, s končano največ osnovno šolo 398.000 oseb. Število prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo se je v zadnjem desetletju zmanjšalo, in sicer deloma zato, ker mladi večinoma nadaljujejo šolanje na višji stopnji, deloma zato, ker so imeli zelo pogosto takšno izobrazbo osebe, ki so v tem obdobju po navedbah Sursa umrle.

Med prebivalci, starimi 65 ali več let, je bilo 1. januarja osnovnošolsko ali nižje izobraženih 38 odstotkov, med starimi od 25 do 49 let pa je delež takih znašal manj kot devet odstotkov.

Med zaposlenimi je bilo takih s terciarno izobrazbo 36 odstotkov. Med brezposelnimi pa je bilo takih 19 odstotkov. Delež srednješolsko izobraženih je bil v obeh skupinah okoli 60 odstotkov. Temu ustrezno je bilo med brezposelnimi precej več prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo, in sicer 20 odstotkov, med zaposlenimi je bilo takih devet odstotkov. Med upokojenci je bilo 35 odstotkov z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo.

Zaradi specifične sestave te skupine prebivalcev, ker visoko starost doživi več žensk kot moških, je bilo med upokojenci več žensk z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (44 odstotkov) kot moških (24 odstotkov). Še najmanjša je bila razlika v izobrazbi med spoloma med upokojenci s terciarno izobrazbo; teh pa je bilo sicer sorazmerno malo, 13 odstotkov, so še zapisali na Sursu.