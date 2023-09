Glede onesnaženosti najbolj problematični porečji Meže in Drave

Agencija RS za okolje (Arso) je izvedla vzorčenje na 21 mestih. Vzorce so odvzeli na porečjih rek, kjer je bilo ob poplavah največ škode, in sicer Gradaščice, Sore, Save, Pšate, Kamniške Bistrice, Krke, Meže, Drave, Savinje in Mure. Na vseh merilnih mestih so odvzeli vzorce sedimentov in tal, na katera se je sediment naknadno naložil, ter opravili analizo vsebnosti kovin in mineralnih olj.

Na območju Prevalj in Dravograda so za večino problematičnih kovin v sedimentu izmerjene višje vrednosti kot v prvotnih tleh.

Rezultati kažejo, da je bil z izjemo porečij Meže in Drave sediment neonesnažen, se je pa na nekaterih območjih, kot recimo na območju ljubljanskih Sneberij, Litije in Celja, pokazalo, da so bila tla onesnažena že pred poplavami, a ni šlo za preseganje kritičnih vrednosti.

Po besedah Janje Turšič z Arsa se je tako z vidika sedimentov kot prvotnih tal kot najbolj problematično pričakovano izkazalo porečje Meže in tudi Drave. Gre za onesnaženost s svincem, kadmijem in cinkom. Na nekaterih mestih so bistveno presežene kritične vrednosti. Najbolj je problematična lokacija Poljana na meji med občinama Mežica in Prevalje, kjer so izmerili za večkrat preseženo kritično vrednost kadmija.

Na Arsu so ugotovili, da je v Črni na Koroškem sediment manj onesnažen od prvotnih tal. Na območju Mežice in Žerjava so vrednosti v sedimentu primerljive z vsebnostjo v prvotnih tleh. Na območju Prevalj in Dravograda pa so za večino problematičnih kovin v sedimentu izmerjene višje vrednosti kot v prvotnih tleh. Onesnaženost se je iz Zgornje Mežiške doline prenesla tudi v spodnji del in naprej po reki Dravi.