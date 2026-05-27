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Glede referenduma o pomoči pri končanju življenja s pritožbo na ustavno sodišče

Ljubljana, 27. 05. 2026 12.16 pred 29 dnevi 2 min branja 17

Avtor:
STA Ne.M.
Vlagatelji tožbe proti referendumu

Tožniki, ki so pred vrhovnim sodiščem neuspešno zahtevali razveljavitev rezultatov referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zoper sodbo vrhovnega sodišča vložili pritožbo na ustavno sodišče. Zatrjujejo kršitve ustavnih členov, ki določajo enako varstvo pravic in pravico do pravnega sredstva, so pojasnili.

Tožniki Bogdan Biščak, Dušan Keber, Andrej Pleterski, Igor Pribac in Brigita Skela Savič, ki so bili s tožbo pred vrhovnim sodiščem neuspešni, so ustavno pritožbo vložili 21. maja. Po njihovem mnenju gre v obravnavanem primeru za tako pomembno zadevo za zagotavljanje demokratičnosti prihodnjih referendumov, da potrebuje presojo najvišjega sodnega organa v državi.

Ustavno pritožbo so vložili, ker menijo, da je bil kršen 22. člen ustave, ki določa enako varstvo pravic. Vrhovno sodišče je namreč po njihovem prepričanju pri zavrnitvi tožbe uporabilo strožji kriterij kot v dotedanji sodni praksi, ne da bi to kakor koli utemeljilo.

Vlagatelji tožbe proti referendumu
Vlagatelji tožbe proti referendumu
FOTO: Bobo

Kršitev 25. člena ustave, ki določa pravico do pravnega sredstva, pa utemeljujejo s tem, da si izrek sodbe vrhovnega sodišča in njena obrazložitev nasprotujeta. To po njihovi oceni pomeni "absolutno bistveno kršitev postopka, zaradi katere se sodba nujno razveljavi".

Vrhovno sodišče je kljub nekaterim nedovoljenim ravnanjem zavrnilo tožbo, s katero so omenjeni tožniki izpodbijali veljavnost referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Po njegovi presoji niso dokazali, da bi prav ugotovljene kršitve iz kampanje vplivale na voljo volivcev oz. da bi bil izid brez teh nepravilnosti drugačen, je vrhovno sodišče sporočilo 24. marca.

Tožniki so tožbo na vrhovno sodišče vložili 24. decembra z navedbami, da ravnanje Rimokatoliške cerkve in Zdravniške zbornice Slovenije med referendumsko kampanjo ni bilo v skladu z zakonom.

Volivci so na referendumu 23. novembra 2025 zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Proti zakonu je glasovalo 370.802 volivk in volivcev oziroma 53,44 odstotka, za zakon pa 323.047 volivk in volivcev oziroma 46,56 odstotka.

tožba referendum o pomoči pri prostovoljnemu končanju življenja razveljavitev
24ur.com Po zavrnitvi tožbe glede referenduma še na ustavno sodišče
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KOMENTARJI17

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natas999
27. 05. 2026 17.08
jim lahko jest pomagam???
Odgovori
+5
5 0
abigail
27. 05. 2026 15.58
Perivnik - mislite, da je umetno podaljševanje življenja in stalno spopadanje s hudimi bolečinami še naravno življenje? Po naravni poti, brez jemanja zdravil, transfuzij, infuzij, oživljanj itd... bi marsikatero življenje bilo veliko prej končano. In to bolj srečno, z manj trpljenja. Zakaj torej človeku, ki noče več trpeti, ki je sprijaznjen in pripravljen ne omogočiti, da se odloči po svoji volji?
Odgovori
-3
3 6
abigail
27. 05. 2026 15.49
To je vse skupaj ena sama politična manipulacija tistih, ki hočejo na vsak način priti na oblast in potvoriti zgodovinska dejstva. Na oblast dobesedno preko trupel. Kajti kje je kdo pokopan, je popolnoma vseeno. Pokojni so živi vedno v naših mislih in spominih. Vem, da so se dogajale krivice. Ampak kako boste popravili krivico nekomu, ki ni več živ?! To je bedasto! Poskrbite za žive, krivice se dogajajo vsak dan, na milijone krivic vsako sekundo!
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-1
3 4
Perivnik
27. 05. 2026 15.28
Naj si predlagatelji postiljejo kot želijo. Nas, ostale pa naj pustijo pri miru, da bomo umrli naravne smrti, kot nam ponuja mati narava. Naj se ne gredo hinavščine. Vse delajo samo z namenom nagajati določeni skupini ljudi v Sloveniji, ki je večina. Sami so manjšina. Tako kot so med vojno in po vojni na vsak način hoteli imeti oblast, kaj so počeli za to oblast, vse bolj prihaja med ljudi, v javnost, tako jo hočejo imeti še vedno.
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+6
7 1
abigail
27. 05. 2026 14.25
Najprej se je treba spustiti na realna tla v sedanjost in se spopasti s problemi tukaj in zdaj! Pomagati je potrebno ljudem, ki trpijo tukaj in zdaj, vsakemu po njegovih potrebah in njegovi lastni volji. Menda je celo "vsemogočni Bog dal človeku svobodno voljo"? No, tega njegovi verniki in sledilci očitno ne razumejo. In res mi ni jasno, zakaj se je treba ukvarjati s tem, kje bodo pokopani že davno preminuli in davno pokopani. Kaj se dogaja z našo energijo, ko fizično telo umre, ne moremo vedeti in največ, kar lahko naredimo je, da poskrbimo za to, da bo našim potomcem lepše in ne bodo trpeli zaradi nekakšnih absurdnih religioznopolitičnih obremenjenostih iz preteklosti. Naši umrli predniki nimajo ničesar od naših sekiranj in maščevalnih teženj, saj niso vampirji. Tam, kjer so, je nam nedojemljivo in vsakršno pretirano politično ukvarjanje s preteklostjo je škodljivo. To pa je zgodovinsko potrjeno.
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-3
3 6
Perivnik
27. 05. 2026 15.30
abigail - že ogromno je napisanega o tem, zakaj morajo biti nedolžni (niso bili sojeni) pokopani na ljubljanskih žalah. Malo preberite in poslušajte, pa vam bo kmalu postalo jasno.
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+3
5 2
abigail
27. 05. 2026 15.38
To je vse skupaj ena sama politično manipuliranje in izrabljanje mrtvih, da se nekateri dokopljejo do položajev - dobesedno: preko trupel.
Odgovori
-3
1 4
Smuuki
27. 05. 2026 14.16
Kaj pravzaprav keber je? Enkrat je srebrna nit, enkrat je glas ljudstva, enkrat je iniciativa za ustavno presojo. So eni in isti ljudje pod tremi različnimi imeni dežurni nergači, podaljšana roka levih vlad?
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+9
9 0
Kumul
27. 05. 2026 13.40
Rezultat širšega družbenega konsenza je bil glavno orožje. Dostojno je treba tudi živeti, ne samo umreti.
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+8
8 0
Bella Ciao1
27. 05. 2026 13.05
Verski norci imajo drugačno komando od boga🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-5
3 8
Nenil
27. 05. 2026 13.11
ti pa od zblojenih levakov
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+6
9 3
Darko32
27. 05. 2026 12.58
Kako lahko ljudje so tako pokvarjeni in podli. V drugem članku ista skupina ljudi zagovarja, da ne sme se pokopati posmrtnih ostankov pobitih na Slovanskih tleh na določenem mestu. Celo protestirajo in javno žalijo. Tukaj pa se z vsemi štirimi zavzemajo za evtanazijo in očitno staro prakso, katero se reče, da se skozi evtanazijo poskuša reševati z drugače mislečimi. Naj se raje lotijo kako sočloveku pomagati in ne da se ga šena smrtni postelji žali in ponižuje, kot počnejo posamezniki. ZATO JE PRAVILNO, DA SE ZAVRNE VSAK NJIHOV ZAHTEVEK NA TEMO EVTANAZIJA, KER NISMO ŠE REŠILI GLEDE PRISILNIH LIKVIDACIJ STORJENIH V PRETEKLOSTI.
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+8
11 3
Razumnež
27. 05. 2026 12.52
KAZNIVO je nekomu pomagati, da se ubije.
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+2
3 1
JApajaDAja
27. 05. 2026 13.01
zna biti tudi humano, človeško dejanje.....ni vse črno-belo.....
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+0
3 3
Bella Ciao1
27. 05. 2026 13.07
Da ste cerkvenjaki 2000 let pomagali stotim milijonom ljudem s pomori na hitro pot do boga je bilo pa ji humano ..norec.
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-3
3 6
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