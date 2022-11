Glede referendumskega trojčka neopredeljena še dobra petina vprašanih

V nedeljo bo potekal referendumski trojček o RTV Slovenija, vladi in dolgotrajni oskrbi. Anketa, ki jo je za časnik Delo opravil inštitut Mediana, kaže, da je dobra petina vprašanih glede referendumskih vprašanj še neopredeljena.

Anketa kaže na 44-odstotno volilno udeležbo, čeprav je treba biti pri tem previden, saj vprašani pogosto v anketi podajo družbeno zaželen odgovor. Lahko se torej zgodi, da bodo volivke in volivci, utrujeni od treh predhodnih letošnjih volilnih nedeljskih opravil, to nedeljo preživeli drugače in na koncu na volišče ne bodo odšli, navaja Delo.

Podatki ankete kažejo, da ima največ podpore med vprašanimi Zakon o dolgotrajni oskrbi, z minimalno razliko sledi podpora Zakonu o RTV Slovenija, najmanj podpore pa ima Zakon o Vladi RS.

Za uveljavitev sprememb Zakona o RTV Slovenija je 48,2 odstotka vprašanih, 30,2 odstotka je proti, 20,1 odstotka ne ve, 1,4 odstotka vprašanih pa ni želelo odgovoriti.

Za uveljavitev sprememb Zakona o dolgotrajni oskrbi je 48,8 odstotka anketirancev, proti je 30,7 odstotka, 19,3 odstotka ne ve, 1,2 odstotka vprašanih pa ni želelo odgovoriti.

43,9 odstotka vprašanih pa je za uveljavitev sprememb Zakona o Vladi RS. 33 odstotkov je proti, 21,7 odstotka ne ve, odgovoriti pa ni želelo 1,3 odstotka vprašanih.

Anketo je Mediana izvedla med 22. in 24. novembrom 2022 na vzorcu 507 anketirancev.