Glede vnovične vzpostavitve letalskega potniškega prometa še precej negotovosti

Časovnica vzpostavitve potniškega prometa z brniškega letališča je dober teden po vnovični vzpostavitvi mednarodnega potniškega prometa še precej negotova. Nekateri prevozniki so sicer Fraportu Slovenija že sporočili načrte glede vnovični obnovitvi letov, a so ti odvisni od odprtja in pogojev prehajanja mej.

Srbski letalski prevoznik Air Serbia je vnovično vzpostavitev letov z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana napovedal za 29. maj, in sicer dvakrat tedensko, Lufthansa bo dnevne lete v Frankfurt obnovila sredi junija, konec junija pa lete iz Ljubljane načrtuje tudi Air France, in sicer dvakrat tedensko. Nizozemski prevoznik Transavia je z ljubljanskega letališča odpovedal vse lete do konca junija, finski Finnair pa je vse lete odpovedal za celo poletje. Preostali letalski prevozniki še niso odgovorili na poziv Fraporta, da se izjasnijo glede vnovične vzpostavitve letov. Fraport je bolj jasno sliko glede vnovične vzpostavitve potniškega prometa pričakoval v tem tednu, a glede na trenutno stanje odpiranja oz. pogojev prehajanja mej te informacije najbrž še ni pričakovati. FOTO: Miro Majcen Fraport je bolj jasno sliko glede vnovične vzpostavitve potniškega prometa pričakoval v tem tednu, a glede na trenutno stanje odpiranja oz. pogojev prehajanja mej te informacije najbrž še ni pričakovati. Vlada je namreč na seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev uvrstila zgolj Hrvaško, ne pa tudi drugih držav. Vnovična vzpostavitev letalskih linij je sicer poleg od olajšanja prehoda mej med članicami odvisna tudi od uspešnega spopadanja s koronavirusom po Evropi, uspeha pri oživljanju gospodarstva in zagonu turizma. Veliko bo odvisno tudi od tega, v kakšni kondiciji bodo naslednje mesece pričakali letalski prevozniki. Nekaterim od njih bo morala zaradi izjemnega šoka pomagati tudi država. Mednarodni letalski potniški promet, ki je v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa obstal 17. marca, je znova vzpostavljen od prejšnjega torka. Po poletnem voznem redu, ki je začel veljati 29. marca, torej sredi obdobja prepovedi rednih potniških letov v državo, so bili sicer na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana predvideni leti 17 prevoznikov v 22 destinacij v 15 državah. Na letališču, kjer so že sprejeli vse ukrepe za varen zagon potniškega prometa, sicer poudarjajo, da bo trajalo kar nekaj časa, da bodo na Brniku spet dosegli lanske številke, ko je prek letališča potovalo 1,72 milijona potnikov. To je bilo sicer zaradi težav Adrie Airways, ki je jeseni nato pristala v stečaju, pet odstotkov manj kot predlani.