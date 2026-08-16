Glivice na nohtih: težava, ki je ne gre spregledati

Ker na začetku običajno ne povzročajo bolečine, veliko ljudi ne poišče pomoči. Pogosto nastanejo zaradi poškodb, nepravilnega striženja nohtov, prekomernega potenja ali dolgotrajne izpostavljenosti vlagi. Pogostejše so pri športnikih, sladkornih bolnikih in starejših.
Kako prepoznamo glivično okužbo?
Toplo, vlažno okolje v tesni obutvi je idealno za razrast glivic. Okužba se kaže kot odebeljeni, krhki in rumenkasti nohti. Pogosto je prizadeta tudi koža stopal, ki lahko postane srbeča, luskasta, razpokana ali pordela in ima neprijeten vonj.
Kdaj obiskati zdravnika?
Zdravniški pregled je priporočljiv, kadar je prizadeta večja površina nohta ali je okužba razširjena. Posebej pozorni morajo biti sladkorni bolniki, imunsko oslabljeni in osebe z boleznimi žil. V nepredovanih primerih okužbe je koristna tudi strokovna pedikura.
Kako ukrepati doma?
Glivične okužbe so trdovratne, zato sta ključni vztrajnost in celovit pristop. Pomembni so:
- redna higiena stopal,
- striženje, piljenje in odstranjevanje spremenjenega dela nohta,
- zračna, udobna obutev,
- uporaba protiglivičnih izdelkov,
- pravilna nega nohtov, da se lahko hitreje obnovijo.
Aktivni kisik za zdrave, trdne in sijoče nohte
Prizadeti nohti so pogosto krhki, lomljivi in spremenjenega videza, zato potrebujejo dodatno nego.
OXILVER Nail solution temelji na aktivnih kisikovih spojinah, ki jih v majhnih količinah naravno proizvaja tudi naše telo kot del svojih zaščitnih procesov. Prav zato je mehanizem delovanja izdelka telesu poznan, varen in nežen, hkrati pa zelo učinkovit pri negi, čiščenju in izboljšanju videza nohtov.
Ob nanosu se sprostijo drobni mehurčki aktivnega kisika, kar opazimo kot rahlo penjenje. Ta proces:
- očisti in zmehča poroženelo površino,
- osveži in oksigenira nohtno ploščo,
- zavre razvoj mikrobov,
- podpre obnovo nohta.
Dodano ionsko srebro podpre učinek aktivnega kisika, medtem ko pantenol vlaži in izboljša prožnost nohta ter pomaga preprečevati lomljivost in izsušenost. Po uporabi OXILVER Nail solution se obarvanost nohta zmanjša, odebeljena površina zmehča, kar je osnova za hitrejšo obnovo in izraščanje zdravega nohta.
OXILVER Nail solution je slovenska inovacija, primerna za kratkoročno ali dolgoročno nego, tudi za starejše in osebe z občutljivo kožo.
Kako deluje OXILVER Nail solution?
- Izboljša trdnost in strukturo nohtov
- Zmanjša porumenelost nohtov
- Podpira obnovo po mehanskih poškodbah
- Mehča in vlaži trdo kožo (na petah, otiščanci)
- Vzdržuje higieno in omejujejo neprijetne vonjave
- Zavira rast mikrobov
Posebna AKCIJA za bralce 24ur
Izdelki so na voljo tudi v lekarnah, Sanolaborju, Tosami ter izbranih kozmetičnih salonih.
Naročnik oglasne vsebine je Enikam d.o.o.