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Glivice na nohtih: težava, ki je ne gre spregledati

Ljubljana, 16. 08. 2026 00.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Procesa odstranjevanja okužbe se potrebno lotiti celovito.

Glivice na nohtih so pogosta težava, ki prizadane približno 10 odstotkov splošne populacije ter skoraj 90 odstotkov starejših.

Ker na začetku običajno ne povzročajo bolečine, veliko ljudi ne poišče pomoči. Pogosto nastanejo zaradi poškodb, nepravilnega striženja nohtov, prekomernega potenja ali dolgotrajne izpostavljenosti vlagi. Pogostejše so pri športnikih, sladkornih bolnikih in starejših.

Procesa odstranjevanja okužbe se potrebno lotiti celovito.
Procesa odstranjevanja okužbe se potrebno lotiti celovito.
FOTO: Arhiv ponudnika

Kako prepoznamo glivično okužbo?

Toplo, vlažno okolje v tesni obutvi je idealno za razrast glivic. Okužba se kaže kot odebeljeni, krhki in rumenkasti nohti. Pogosto je prizadeta tudi koža stopal, ki lahko postane srbeča, luskasta, razpokana ali pordela in ima neprijeten vonj.

Kdaj obiskati zdravnika?

Zdravniški pregled je priporočljiv, kadar je prizadeta večja površina nohta ali je okužba razširjena. Posebej pozorni morajo biti sladkorni bolniki, imunsko oslabljeni in osebe z boleznimi žil. V nepredovanih primerih okužbe je koristna tudi strokovna pedikura.

Kako ukrepati doma?

Glivične okužbe so trdovratne, zato sta ključni vztrajnost in celovit pristop. Pomembni so:

- redna higiena stopal,

- striženje, piljenje in odstranjevanje spremenjenega dela nohta,

- zračna, udobna obutev,

- uporaba protiglivičnih izdelkov,

- pravilna nega nohtov, da se lahko hitreje obnovijo.

Za dobre rezultate je potrebno vztrajati toliko časa, da prizadeti del preraste in ga nadomesti zdrav noht.
Za dobre rezultate je potrebno vztrajati toliko časa, da prizadeti del preraste in ga nadomesti zdrav noht.
FOTO: Arhiv ponudnika

Aktivni kisik za zdrave, trdne in sijoče nohte

Prizadeti nohti so pogosto krhki, lomljivi in spremenjenega videza, zato potrebujejo dodatno nego.

OXILVER Nail solution temelji na aktivnih kisikovih spojinah, ki jih v majhnih količinah naravno proizvaja tudi naše telo kot del svojih zaščitnih procesov. Prav zato je mehanizem delovanja izdelka telesu poznan, varen in nežen, hkrati pa zelo učinkovit pri negi, čiščenju in izboljšanju videza nohtov.

Ob nanosu se sprostijo drobni mehurčki aktivnega kisika, kar opazimo kot rahlo penjenje. Ta proces:

- očisti in zmehča poroženelo površino,

- osveži in oksigenira nohtno ploščo,

- zavre razvoj mikrobov,

- podpre obnovo nohta.

Dodano ionsko srebro podpre učinek aktivnega kisika, medtem ko pantenol vlaži in izboljša prožnost nohta ter pomaga preprečevati lomljivost in izsušenost. Po uporabi OXILVER Nail solution se obarvanost nohta zmanjša, odebeljena površina zmehča, kar je osnova za hitrejšo obnovo in izraščanje zdravega nohta.

Celovit pristop za zdrave nohte vključuje pravilno higieno, redno urejanje nohtov in uporabo OXILVER® Nail solution.
Celovit pristop za zdrave nohte vključuje pravilno higieno, redno urejanje nohtov in uporabo OXILVER® Nail solution.
FOTO: Arhiv ponudnika

OXILVER Nail solution je slovenska inovacija, primerna za kratkoročno ali dolgoročno nego, tudi za starejše in osebe z občutljivo kožo.

Kako deluje OXILVER Nail solution?

- Izboljša trdnost in strukturo nohtov

- Zmanjša porumenelost nohtov

- Podpira obnovo po mehanskih poškodbah

- Mehča in vlaži trdo kožo (na petah, otiščanci)

- Vzdržuje higieno in omejujejo neprijetne vonjave

- Zavira rast mikrobov

Uporaba OXILVER® Nail solution je enostavna in priročna.
Uporaba OXILVER® Nail solution je enostavna in priročna.
FOTO: Arhiv ponudnika

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Izkoristite 15 % popust na izdelek OXILVER Nail solution ob naročilu na spletni strani Enikam ali po telefonu 064 262 399.  Akcija velja do 18.8.2026.

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