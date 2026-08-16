Glivice na nohtih: težava, ki je ne gre spregledati

Ker na začetku običajno ne povzročajo bolečine, veliko ljudi ne poišče pomoči. Pogosto nastanejo zaradi poškodb, nepravilnega striženja nohtov, prekomernega potenja ali dolgotrajne izpostavljenosti vlagi. Pogostejše so pri športnikih, sladkornih bolnikih in starejših.

Toplo, vlažno okolje v tesni obutvi je idealno za razrast glivic. Okužba se kaže kot odebeljeni, krhki in rumenkasti nohti. Pogosto je prizadeta tudi koža stopal, ki lahko postane srbeča, luskasta, razpokana ali pordela in ima neprijeten vonj.

Zdravniški pregled je priporočljiv, kadar je prizadeta večja površina nohta ali je okužba razširjena. Posebej pozorni morajo biti sladkorni bolniki, imunsko oslabljeni in osebe z boleznimi žil. V nepredovanih primerih okužbe je koristna tudi strokovna pedikura.

- pravilna nega nohtov, da se lahko hitreje obnovijo.

Glivične okužbe so trdovratne, zato sta ključni vztrajnost in celovit pristop. Pomembni so:

Za dobre rezultate je potrebno vztrajati toliko časa, da prizadeti del preraste in ga nadomesti zdrav noht.

Prizadeti nohti so pogosto krhki, lomljivi in spremenjenega videza, zato potrebujejo dodatno nego.

OXILVER Nail solution temelji na aktivnih kisikovih spojinah, ki jih v majhnih količinah naravno proizvaja tudi naše telo kot del svojih zaščitnih procesov. Prav zato je mehanizem delovanja izdelka telesu poznan, varen in nežen, hkrati pa zelo učinkovit pri negi, čiščenju in izboljšanju videza nohtov.

Ob nanosu se sprostijo drobni mehurčki aktivnega kisika, kar opazimo kot rahlo penjenje. Ta proces:

- očisti in zmehča poroženelo površino,

- osveži in oksigenira nohtno ploščo,

- zavre razvoj mikrobov,

- podpre obnovo nohta.