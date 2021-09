Globa za nedostojno vedenje: Se nam obeta še en referendum?

Če bo treba, bo to naš naslednji referendum, se je na predlog globe za nedostojno obnašanje, ki bi vam lahko denarnico olajšala za od 500 do tisoč evrov, odzvala Nika Kovač iz Inštituta 8. marec, ena od pobudnic referenduma o vodi. Kritičen je tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki pravi, da je predlog sramoten. Generalni direktor policije Anton Olaj pa pravi, da predlog podpira, enako pa tudi morebitne napore v parlamentu, da bi nakazane rešitve veljale za vse.

Prejšnji teden na vladi potrjen amandma, da se za nedostojno vedenje do najvišjih predstavnikov države – poslancev, svetnikov, ustavnih in vrhovnih sodnikov ipd. – predlaga globa od 500 do 1000 evrov, je dvignil ogromno prahu. Tak predlog predstavlja ogromno težav, so prepričani v Pravni mreži. "Predlagana sprememba 7. člena nasprotuje sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, ima zastraševalen učinek, ustvarja privilegirano skupino državljanov in je tudi nejasen," pravi Katarina Bervar Sternad.

Nika Kovač: Če bi želeli najvišji predstavniki oblasti zmanjšati jezo, agresijo in sovražni govor, bi morali najprej omejiti sami sebe.

Sogovornica razlaga, da so sodniki v Strasbourgu večkrat razsodili, da morajo nosilci visokih političnih funkcij prenesti več kot običajni ljudje, tudi grobo in pretirano javno kritiko. To velja še toliko bolj, ker imajo na drugi strani kopico privilegijev, dodajajo v Inštitutu 8. marec. "Glede na to, da predlog zakona predvideva kazen, ki je višja od minimalne plače, je to samo še en zakon, ki poglablja razlike med elito in ostalimi ljudmi, namenjen pa je zlorabi in utišanju kritičnega glasu," je jasna članica Inštituta Mojca Lukan.

Če bi želeli zmanjšati jezo, agresijo in predvsem sovražni govor, bi morali najprej zagotovo omejiti sami sebe, ocenjuje Nika Kovač z Inštituta 8. marec. Poudarja, da so dobili glede predloga veliko odzivov. Prav zato pravijo, da je tu potencial za naslednji referendum. "Ta zakon jih je zelo prizadel in razjezil. Pravijo, da so se za to pripravljeni tudi angažirati," je dejala.

Igor Zorčič: Sprejem takšnega predloga bo v sramoto državnemu zboru.