'Gre še za en način, s katerim poskuša vlada utišati državljane'

Po novem predlogu vlade za uveljavitev glob za nedostojno obnašanje do nekaterih uradnih oseb je bilo slišati tako podporo kot tudi ostre kritike. Alenka Jeraj (SDS) prepričana, da je ukrep za varnost predstavnikov oblasti nujno potreben. "Ker se nič ne zgodi, si ljudje čedalje več dovolijo," je opozorila. Tina Heferle (LMŠ) na drugi strani meni, da tovrstne sankcije državljane strašijo in odvračajo od izražanja mnenja, kar je "za demokracijo katastrofalno".

Po kričanju na Triglavu in pljuvanju poslancev se je vlada odločila, da sankcionira vsakogar, ki se prepira s poslanci, člani vlade ali vrhovnimi in ustavnimi sodnikov, vpije nanje ali se nedostojno vede do njih. Gre za denarno kazen od 500 do 1000 evrov za nedostojno vedenje do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov oblasti. Predlog, ki že dviguje veliko prahu, je vlada sprejela sinoči. Mnogi predlog vidijo kot omejevanje protestov, na katerih udeleženci neredko vpijejo in kričijo na vladajoče, spet drugi predlog, ki ga je vložilo ministrstvo, ki ga vodi Aleš Hojs, vidijo kot nujen korektiv zadnjih incidentov s poslanci pred parlamentom, še preden nastopi fizično obračunavanje. Omenjeno bodo preganjali le za dejanja iz oči v oči, plakati, zapisi na družbenih omrežjih ne štejejo, pravi notranji minister Hojs. Vlada je predlog sicer potrdila, a iz koalicijske Nove Slovenije že sporočajo, da "gre za osnutek, ki ga bomo še izpilili". Še bolj ostri so na Levici. "A je danes prvi april, ne prvi september? Predlagamo, da smo mi zgled in tudi sebe oglobimo, ko bomo narobe ravnali," je dejala Nataša Sukič.

'Gre še za enega od represivnih načinov, s katerim poskuša vlada utišati državljane' Tina Heferle (LMŠ), ki pravi, da gre za še enega od represivnih načinov, s katerim poskuša vlada utišati vse državljane, je v oddaji 24UR ZVEČER dejala, da je treba najprej vsako nedostojno vedenje ostro obsoditi, a se zavedati, da je nedostojno vedenje neprimerno do kogarkoli, samo do funkcionarjev. "Zato se nam ne zdi primerno niti potrebno, da uvajamo strožji prekršek, ki ga bo kdo storil zoper funkcionarje," je dejala in za primer navedla nedavni incident na Kredarici. "Neka državljanka se je nedostojno vedla do predsednika vlade in obratno se je tudi premier nedostojno vedel do nje. Po novem predlogu vlade bi bila državljanka sankcionirana s 1000 evri, predsednik vlade pa z globo 250 evrov," je dejala in pojasnila, da bi za enak prekršek dobil nižjo globo, ker ne bi bil uperjen zoper funkcionarja. Alenka Jeraj (SDS) je odvrnila, da imamo v 158. členu kazenskega zakonika že zdaj razžalitev, za kar se lahko predvidi denarna ali zaporna kazen do treh mesecev. V 297. členu je zapisano, da če kdo javno spodbuja sovraštvo ali nestrpnost, lahko dobi zaporno kazen do dveh let. "V zadnjem času se kaj takega ni izreko. Očitno stvari niso dovolj jasno opredeljene. Zdaj se to bolj natančno določa," je dejala in pojasnila, da bo po njihovem mnenju to preprečilo nekatere incidente, ki smo jim bili priča v zadnjem času. "Poslanka sem že od leta 2004, pa česa takšnega še nismo imeli, da bi nas zmerjali ali pljuvali. Razumemo, da je kdo nezadovoljen in lahko svoje nezadovoljstvo tudi izrazi, ne rabi pa biti pri tem žaljiv in nesramen," je prepričana.

'Tovrstne sankcije državljane odvračajo od izražanja mnenja' Da ne smemo mešati hrušk in jabolk, je opozorila Heferletova, češ da je kazenska zakonodaja nekaj povsem drugega od vladnega predloga, ki ureja prekršek. "Ko bomo dovolili, da se sprejemajo nove strožje sankcije za državljane, ker je predsednik vlade doživel nek dogodek na Kredarici, se bojim, v kakšno družbo tonemo," je dejala in dodala, da tovrstne sankcije državljane strašijo in jih odvračajo od tega, da bodo sploh upali izražati svoje mnenje, kar je po njenih besedah za demokracijo katastrofalno. Jerajeva je pojasnila, da je predlog jasen: "Kaznovan bo tisti, ki se nedostojno vede do uradne osebe ali pri uradnem poslovanju ali delu". Za primer je navedla incident, ko so poslanci želeli na delo v DZ, ljudje pa so jih pljuvali. Kot pravi, so bili zraven policisti, ki pa niso mogli ukrepati. "Če bo to nov prekršek nedostojnega vedenja, bo policist na mestu lahko izrekel prekršek in globo," je pojasnila. "Ali pa policisti ne opravljajo dobro svojega dela. Ko so bili poslanci ogroženi, jim je policist rekel, naj gredo na policijsko postajo in zadevo prijavijo," je bila zgrožena: "Lahko te nekdo zabode, oklofuta, ti boš pa hodili na policijsko postajo, namesto da bi policist ukrepal". "To je zopet zavajanje. Zakon, kakršnega poznamo danes, že pozna prekršek, ki sankcionira nedostojno vedenje zoper uradno osebo pri izvajanju uradnih dejanj in zakon takšno dejanje že danes kvalificira kot hujše ravnanje," je dejala Heferletova in dodala, da želi vlada zdaj k tem ravnanjem, ki se bodo strožje sankcionirala, dodati tudi vsakršno vedenje, ki bo nedostojno. "Zame je to nekaj drugega kot za gospo Jeraj," je dodala. Heferletova je dodala še, da gre, podobno kot pri protikoronskih ukrepih, za represijo.

'V državi je treba vzpostaviti red' "To ni nobena represija, v državi je treba vzpostaviti red," je odvrnila Jerajeva. "Ko je policist grozil Janezu Janši, da ga bo ubil, je bil odpuščen. Ministrica Kresalova pa ga je ponovno zaposlila. Ta policist zdaj z orožjem hodi po državi. Kdo ve, kdaj bo spet komu grozil, pa ne nujno Janezu Janši, komurkoli lahko grozi, če prvič ni bil sankcioniran in se ni nič zgodilo," je še dejal. Spomnila je na nedavni primer francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je dobil zaušnico. Moški, ki ga je oklofutal, je dobil štiri mesece zaporne kazni. "Podobno kot je Pahorju s smrtjo grozil tuj državljan, ki je dobil 11 let zaporne kazni. Stvari je treba sankcionirati," je še enkrat poudarila in dodala, da je to, da si poslanec skoraj ne upa v službo, zaradi nasilnežev nedopustno. "Kaj je to nedostojno vedenje?" se je še vprašala Jerajeva in odgovorila: "Policiste usposabljamo, menda bodo že znali oceniti, kaj je nedostojno vedenje, ki se obravnava po tem členu".

'Če vlada želi vzpostaviti red, lahko začne pri sebi' "Gospa Jeraj pravi, da je treba v državi vzpostaviti red, jaz pa bi rekla takole: pravila lepega in spoštljivega vedenja veljajo za prav vse in prav povsod. Veljajo tako za predsednika vlade in družbena omrežja. Če vlada želi vzpostaviti red, lahko začne pri sebi," je dejala Heferletova in dodala, da lahko sankcionirajo svoje veljake za vsa nedostojna vedenja, ki jih vsakodnevno spremljamo. "Državna blagajna bi se kar hitro napolnila," je pripomnila. "Nesprejemljivo je, da se na ta način skuša ustvarjati prvo in drugorazredne državljane. Enake besede bodo strožje sankcioniranje odvisno od tega, komu bodo izrečene," je ponovila.

