Globa za neplačano parkirnino po novem 20 evrov, dražja tudi vožnja na grad

Vozniki, ki so jih mestni redarji zalotili brez parkirnega listka, so morali doslej plačati nadomestilo v višini dnevne parkirnine, ki je znašalo 12 evrov. Zaradi spremembe se bodo prihodki ljubljanskih parkirišč in tržnic na mesečni ravni po pričakovanjih občine povečali za 20.000 evrov mesečno.

S potrditvijo sklepa so mestni svetniki podaljšali tudi veljavnost dovolilnic za parkiranje na javnih parkirnih površinah na vozišču z enega na pet let za ponudnike, ki oddajajo v najem električne avtomobile po sistemu souporabe avtomobila.

Podražile se bodo tudi vozovnice za vzpenjačo na Ljubljanski grad, ki bodo namesto 2,20 evra za enosmerno in štiri evre za povratno vozovnico stale 3,30 evra za enosmerno in šest evrov za povratno vozovnico. "Trenutna cena vozovnice za prevoz s tirno vzpenjačo ne pokriva vseh stroškov upravljanja, vzdrževanja, obnavljanja ter obratovanja tirne vzpenjače, ki so se v zadnjih letih zelo zvišali," so podražitev utemeljili na občini.