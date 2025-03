Globalno predrugačenje sveta: Ne vemo, če so ZDA še naš partner

"Naše gospodarstvo, ki je izrazito izvozno mora biti del tistega evropskega sveta, kjer bodo naši največji trgovinski partnerji. To je v tem trenutku življenjskega pomena za Slovenijo," meni Grošelj. Kaj sledi, če zavez ne izpolnimo? "Smo v trenutku, ko so naš največji varnostni garant ZDA in trgovinski partner, spremenile svojo politiko. Mi danes ne vemo, če so še naš partner, zaveznik očitno niso, saj izvajajo neke vrste ekonomsko agresijo na sosednjo Kanado, ki je tudi naš zaveznik. Mi ne vemo, če bo junija še Nato. Smo v takem svetu, ki je bolj podoben pred drugo svetovno vojno," razmišlja. Kot opozarja, se mora koalicija poenotiti, kaj so naši strateški cilji v tem kaosu okoli nas: "Potem lahko gremo s politično perspektivo, del katerega sveta želimo biti. Ker je to naš življenjski interes, ker je od tega odvisno, kakšne plače bomo imeli, kaj si bomo lahko privoščili. Če je to dva odstotka BDP za obrambo del neke članarine, je to to. Ne delajmo si utvar, da je to prostor za politična preigravanja, ker so stvari preveč resne. Ker če Ukrajina dokončno pade, se lahko zgodi, da bomo imeli v letu dni, na naših vzhodnih mejah dobesedno rusko vojaško prisotnost – od Slovaške do Romunije."