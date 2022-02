Raziskava: Golobovo Gibanje svoboda bi prejelo več kot 20 odstotkov glasov

Rezultati februarske ankete Mediane za RTV Slovenija kažejo na zmago "novega igralca". Med aktualnimi parlamentarnimi strankami pa je na prvem mestu še vedno SDS.

Na vprašanje, katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile volitve jutri, pri čemer so upoštevali samo trenutne parlamentarne in neparlamentarne stranke, ki so dobile vsaj odstotek glasov na zadnjih volitvah, bi največ glasov dobila SDS, in sicer 18,5 odstotka, kar je 0,9 odstotne točke več kot januarja. Sledila bi SD z 9,1 odstotka podpore. Zanjo bi volilo 3,3 odstotne točke manj vprašanih kot januarja, kar je največji padec na lestvici v primerjavi s prejšnjim mesecem.