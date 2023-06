Glovo: "Lani v Sloveniji kar 163 % več naročil burgerjev, to je največja rast v JV Evropi"

Eksplozija naročil burgerjev

Leto 2022 je prineslo neverjetno rast naročil burgerjev v Sloveniji, saj je Glovo zabeležil izjemen porast za kar 163 %. S tem je Slovenija med državami JV Evrope zasedla vodilno mesto in se uvrstila na peto mesto med vsemi državami, kjer Glovo posluje. Uvrstili smo se na 13. mesto med vsemi 25 državami glede naročil burgerjev, kar jasno kaže, da so osvojili naša srca (in želodce). V letu 2022 so v Glovu beležili več dni, ko so prejeli močno povečano število naročil, kar je bila največkrat posledica pomembnih dogodkov, kot so športni dogodki, tekme, koncerti in nenazadnje Ljubljanski maraton, ki vsako leto ohromi promet v prestolnici. Posebej ob teh priložnostih je Glovo dostava ena izmed najboljših izbir za vse, ki so hrepeneli po burgerjih, saj je ponudil enostavno in dostopno možnost naročila obrokov. Dostava je postala še bolj privlačna za vse, ki so želeli uživati v okusnem obroku in obenem občutiti vzdušje praznovanj.

V Sloveniji ljubitelji burgerjev najpogosteje začutimo lakoto med 17. in 20. uro, ko oddamo približno 38 % dnevnih naročil. Ob vikendih se Slovenci radi malce razvajamo in privoščimo počitek tudi našim kuhinjam, saj prav vikend naročila predstavljajo več kot 45 % vseh naročil burgerjev.

Ljubljana z 51% deležem naročil v samem vrhu

Slasten raznolik svet hrane, ki je zaživel v Ljubljani, ji je zagotovil mesto nesporne burger destinacije, saj se ponaša z več kot polovico (51 %) vseh naročil burgerjev. V Mariboru so poskrbeli za skoraj četrtino (23 %) naročil in se s tem pridružili burger noriji. Domžale so dosegale neverjetno prodajo: število naročil je poskočilo za skoraj šestkrat, kar je stopnjo rasti v letu izstrelilo za približno petsto štiriinpetdeset odstotkov (554 %). Novo mesto in Kranj sta zabeležila zavidljivo povečanje prodanih burgerjev, saj so jih tam preko Glova naročili trikrat več kot v letu 2021.

Približno 33 % vseh ponudnikov, ki jih najdemo v aplikaciji Glovo, na svojih menijih ponuja tudi burgerje. Kar 47% porast ponudnikov burgerjev v preteklem letu pa kaže na razcvet prodaje te jedi. Zanimivo je, da je več kot polovica teh partnerjev majhnih lokalnih podjetij.