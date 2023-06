Glovo: Slovenija na 2. mestu po rasti naročil sušija v JV Evropi

Kljub temu, da gre za precej preprosto jed, priprava zahteva kar nekaj izkušenj, spretnosti in predvsem kvalitetnih sestavin. Ni čudno, da si suši največkrat domov kar naročimo. Po podatkih Glova se je število naročil sušija v Sloveniji v primerjavi z letom 2021 povečalo za več kot 140 %, pri čemer je bilo preko Glova po vsej državi naročenih 70.000 enot. S tem je Slovenija po naročilih sušija tretja država v regiji jugovzhodne Evrope, takoj za Romunijo in Srbijo. Lanska rast je bila v primerjavi z letom 2021 druga najvišja. Ta porast priljubljenosti se odraža v aplikaciji Glovo, kjer skoraj četrtina (24 %) partnerjev, aktivnih v Sloveniji, ponuja to priljubljeno jed. To je največji odstotek v vseh 25 državah, kjer deluje Glovo.

Zanimivo je, da se Slovenci za naročilo sušija največkrat odločamo v zimskih in pomladnih mesecih. A suši predstavlja izredno zdravo izbiro obroka. Znan je po svojih prehranskih prednostih, saj največkrat vsebuje sveže ribe, zelenjavo in riž. Zagotavlja bistvene hranilne snovi: beljakovine in uravnotežen vir ogljikovih hidratov, kljub temu pa eksplozija okusov zadovolji naše brbončice in nam nudi čudovito kulinarično izkušnjo. V toplejših mesecih se tako prileže kot uravnotežen obrok, ki nas ne obteži, a prijetno nasiti. Primeren je za lahko kosilo ali večerjo, kar kažejo tudi navade Glovo uporabnikov, ki suši največkrat naročajo v času kosila in zgodnje večerje. Vsekakor gre za obrok, ki ga z lahkoto delimo z našo boljšo polovico ali prijatelji, poleg pa se prileže dobro vino – trendi naročil kažejo, da se suši znajde na naših mizah ob koncu tedna, veliko slovenskih parov pa je ob sušijev uživalo na praznik zaljubljencev.

Ta japonska jed je resnično posebna, ker lahko zadovolji različne okuse in prehranske želje. Ne gre le za surovo ribo z rižem – možnosti prilagajanja so neskončne. Tudi za vegetarijance in vegane obstajajo različice zvitkov. Raziskujete lahko različne suši zvitke, od klasičnih do inovativnih kreacij. Na Glovu opažajo, da so še zmeraj najbolj priljubljeni maki sušiji, sledijo jim nigiri in uramaki. Največ privržencev ima suši v Ljubljani in Mariboru, največji porast naročil, skoraj štirikratni, pa so opazili v Domžalah.

Glovo potrjuje, da ima suši veliko število oboževalcev. Titulo nespornega zmagovalca pa si zasluži naročnik, ki je preko aplikacije v letu 2022 oddal kar 120 naročil. Za lažjo predstavo: suši bi lahko bil na njegovem krožniku vsak tretji dan ali vsak vikend kar dvakrat. Naročilo sušijev v vrednosti več kot 200 eurov so prejeli v Mariboru – predstavljamo si, da so se na tem rojstnem dnevu ali službeni zabavi naužili azijske dobrote.

Kljub temu, da nas bo večina takoj izstrelila, da gre za jed, ki izvira iz Japonske, to ne drži povsem. Začetki sušija segajo na Kitajsko, kjer so ribe zavijali v riž, ker je bil to eden izmed dobrih načinov za konzerviranje. Riž je bil takrat le v vlogi embalaže, saj so pojedli le ribo, riž pa zavrgli. Suši, kot ga poznamo danes prihaja iz Tokija. Riba in zelenjava v spremstvu okisanega riža, ingver in wasabi ter sojina omaka so danes glavne sestavine sušija.

Ne glede na to, ali ste izkušeni poznavalec sušija ali šele razmišljate o koraku v ta svet, je mednarodni dan sušija odlična priložnost za praznovanje te kultne kuhinje. Zato si na koledarju označite 18. junij, zberite prijatelje in bližnje ter se podajte na suši pustolovščino. Naj vaše brbončice raziščejo okuse, teksture in mojstrstvo, ki jih ponuja suši. Če niste vešči uporabe paličic, naj vas potolažimo: suši se je od nekdaj jedel z rokami. Brez strahu, sproščen obrok in odkrivanje novih okusov v družbi prijateljev, je zagotovljeno!



