GLS kot prvi v Sloveniji omogoča plačilo odkupnine s FLIK-om na Paketomatih

GLS Slovenija uvaja plačilo odkupnine s FLIK-om na Paketomatih, kar prinaša več udobja, varnosti in trajnostnih možnosti za uporabnike.

GLS Slovenija je kot prvi distributer v državi uvedel možnost plačila odkupnine s priljubljeno mobilno aplikacijo FLIK na svojih Paketomatih. S tem korakom GLS nadaljuje svojo zavezanost k izboljševanju uporabniške izkušnje in digitalizaciji dostavnih storitev. Kupci lahko zdaj svoje pakete prevzamejo brez gotovine, brez kartice – zgolj s telefonom, kar pomeni večjo fleksibilnost in udobje pri spletnem nakupovanju. ________________________________________

GLS – pionir Paketomatov v Sloveniji

GLS je že leta 2014 kot prvo podjetje v Sloveniji postavilo Paketomate, s čimer je začrtalo novo smer v dostavi paketov. Danes ima GLS po vsej državi kar 643 Paketomatov, kar pomeni več kot 27.600 predalov, ki omogočajo hitro, varno in priročno prevzemanje ter oddajanje paketov. Cilj podjetja je preseči mejo 1.500 Paketomatov, kar bo še dodatno okrepilo dostopnost in udobje za uporabnike. "Z uvedbo plačila s FLIK-om na Paketomatih želimo našim uporabnikom ponuditi še bolj sodobno, varno in prilagodljivo izkušnjo. Naša vizija je, da postanemo vodilni ponudnik trajnostne dostave v Sloveniji." je povedal direktor GLS Slovenija, Rok Izlakar. ________________________________________

Zakaj je plačilo s FLIK-om pomembno?

Za prejemnike paketov:

- Popolna svoboda pri izbiri plačila – brez gotovine, brez kartice, samo s telefonom. - Plačilo kadarkoli – brez čakanja na kurirja. - Brezstična in varna izkušnja – skladna s pričakovanji sodobnih spletnih kupcev. - Hitrejši prevzem – enostaven postopek na Paketomatu, brez nepotrebnih stikov. - Okolju prijazna izbira – z uporabo Paketomata prispevate k zmanjšanju dostavnih poti in emisij CO.

Za spletne trgovce:

- Večja dostopnost za kupce – omogočite jim sodobno, mobilno plačilo brez dodatne opreme. - Zanesljiva alternativa POS terminalom – FLIK deluje neodvisno od klasične strojne opreme. - Brez dodatnih tehničnih prilagoditev – storitev je že integrirana v GLS sistem. - Povečanje zadovoljstva kupcev – več možnosti pomeni boljšo uporabniško izkušnjo. - Podpora trajnostnim rešitvam – z usmerjanjem kupcev k Paketomatom prispevate k učinkovitejši in okolju prijazni logistiki. Na GLS Paketomatih je poleg plačila s karticami zdaj možno plačati paket tudi preko aplikacije FLIK, kar kupcem omogoča, da izberejo najprimernejši način prevzema paketa. ________________________________________

Kako deluje?

GLS je pripravil tudi kratek video prikaz, ki jasno pokaže, kako preprosto je plačilo s FLIK-om v praksi. Oglejte si ga tukaj: Kako plačati s FLIK-om na GLS Paketomatu? ________________________________________

Izberite pametno – izberite Paketomat

Kot prejemniki ali pošiljatelji paketov imate možnost, da v priljubljeni spletni trgovini poleg klasične dostave izberete tudi GLS Paketomat. S tem ne le povečate udobje in fleksibilnost, temveč tudi pomagate okolju – Paketomati omogočajo bolj učinkovito logistiko, zmanjšujejo število dostavnih voženj in s tem prispevajo k zmanjšanju emisij CO. ________________________________________

Delite svojo izkušnjo

