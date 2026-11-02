GLS kot prvi v Sloveniji uvaja ekspres dostavo v Paketomate – tudi ob sobotah

GLS Slovenija kot prvi ponudnik paketne dostave v Sloveniji uvaja ekspres dostavo paketov neposredno v GLS Paketomate. Nova pilotna storitev omogoča, da je upravičen paket v izbranem GLS Paketomatu pripravljen za prevzem že v manj kot 24 urah, tudi ob sobotah. Paket, ki ga pošiljatelj pravočasno odda v petek, lahko prejemnika v Paketomatu pričaka že naslednje jutro.

GLS po Sloveniji upravlja mrežo več kot 820 Paketomatov z več kot 40.000 predali, s čimer uporabnikom zagotavlja enostaven in prilagodljiv prevzem pošiljk. Storitev GLS Ekspres dostava v Paketomat bo v pilotni fazi sprva na voljo v več kot 120 izbranih GLS Paketomatih po vsej Sloveniji, ki bodo označeni z ikono "GLS Locker Express".

To predstavlja prvi korak pri vzpostavljanju mreže Ekspres Paketomatov. V prihodnjim koraku GLS načrtuje postopno širitev storitve na približno 300 Paketomatov po Sloveniji, s čimer bo hitra dostava na voljo še večjemu številu uporabnikov in na še več lokacijah.

Storitev je namenjena predvsem manjšim paketom, primernim za dostavo v Paketomat, ter odgovarja na vse večje potrebe spletnih kupcev po hitrih, prilagodljivih in priročnih možnostih prevzema pošiljk.