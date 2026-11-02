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GLS kot prvi v Sloveniji uvaja ekspres dostavo v Paketomate – tudi ob sobotah

Ljubljana, 02. 11. 2026 00.15 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
GLS

Naročiš v petek. V soboto prevzameš. Paket vas lahko v GLS Paketomatu pričaka že v manj kot 24 urah.

GLS Slovenija kot prvi ponudnik paketne dostave v Sloveniji uvaja ekspres dostavo paketov neposredno v GLS Paketomate. Nova pilotna storitev omogoča, da je upravičen paket v izbranem GLS Paketomatu pripravljen za prevzem že v manj kot 24 urah, tudi ob sobotah. Paket, ki ga pošiljatelj pravočasno odda v petek, lahko prejemnika v Paketomatu pričaka že naslednje jutro.

GLS po Sloveniji upravlja mrežo več kot 820 Paketomatov z več kot 40.000 predali, s čimer uporabnikom zagotavlja enostaven in prilagodljiv prevzem pošiljk. Storitev GLS Ekspres dostava v Paketomat bo v pilotni fazi sprva na voljo v več kot 120 izbranih GLS Paketomatih po vsej Sloveniji, ki bodo označeni z ikono "GLS Locker Express".

To predstavlja prvi korak pri vzpostavljanju mreže Ekspres Paketomatov. V prihodnjim koraku GLS načrtuje postopno širitev storitve na približno 300 Paketomatov po Sloveniji, s čimer bo hitra dostava na voljo še večjemu številu uporabnikov in na še več lokacijah.

Storitev je namenjena predvsem manjšim paketom, primernim za dostavo v Paketomat, ter odgovarja na vse večje potrebe spletnih kupcev po hitrih, prilagodljivih in priročnih možnostih prevzema pošiljk.

GLS

Z ekspres dostavo GLS nadgrajuje standard redne dostave, pri kateri je paket praviloma dostavljen v 24 urah. Nočna dostava v izbrane GLS Paketomate poteka vse delovne dni od ponedeljka do petka, vključuje pa tudi noč s petka na soboto. Kupcem tako ponuja še hitrejšo pot od spletnega naročila do prevzema: paket jih lahko v izbranem Paketomatu pričaka že ponoči oziroma v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne.

GLS

Naslednji korak po 13 letih razvoja

Nova storitev je rezultat več kot 13 let razvoja mreže GLS Paketomatov v Sloveniji. V tem času je GLS postopoma gradil gosto in dostopno mrežo prevzemno oddajnih lokacij. Ekspres dostava predstavlja naslednji pomemben korak: bližini in 24-urni dostopnosti dodaja še večjo hitrost ter možnost sobotnega prevzema.

Hitreje do paketa – tudi ob sobotah

Sobotna dostava je posebej pomembna pri spletnih nakupih ob koncu tedna. Kupcem ni več treba nujno čakati do ponedeljka: če spletni trgovec paket pravočasno preda v petek in so izpolnjeni pogoji storitve, ga lahko prejemnik v GLS Paketomatu prevzame že v soboto.

GLS Paketomat vse bližje domu

GLS mrežo Paketomatov širi tudi zunaj največjih mest. GLS Paketomat zato ni več nekaj, zaradi česar bi se morali odpeljati v mestno središče. Vse pogosteje je na voljo v manjšem kraju ali večji vasi – blizu doma, službe ali vsakodnevnih poti.

"V GLS Slovenija želimo dostavo prilagoditi življenju kupcev, ne obratno. Z ekpres dostavo v Paketomate jim omogočamo, da do paketa pridejo še hitreje, tudi v soboto, ter ga prevzamejo takrat in tam, kjer jim najbolj ustreza. Ker nam je mar za njihovo izkušnjo, pilotni projekt uvajamo z jasnim ciljem: hitro, preprosto in zanesljivo expres dostavo približati čim več ljudem po Sloveniji," je povedal Rok Izlakar, direktor GLS Slovenija.

Priložnost za spletne trgovce

Nova storitev je tudi priložnost za spletne trgovce, da kupcem ponudijo še privlačnejšo dostavo ob koncu tedna. GLS jim zato priporoča, da v nakupnem procesu poleg možnosti GLS na izbrani naslov ponudijo tudi možnost GLS Paketomat. Tako lahko kupec že ob oddaji naročila izbere hitro in prilagodljivo dostavo, ki mu najbolj ustreza.

*Ekspres dostava v GLS Paketomate je pilotna storitev, namenjena upravičenim manjšim paketom, praviloma do 2 kg in največjih mer 400 320 150 mm, na izbranih lokacijah. Čas dostave je odvisen od časa predaje paketa s strani pošiljatelja, razpoložljivosti kapacitet in operativnih pogojev, zato dostava v manj kot 24 urah oziroma dostava v soboto ni zagotovljena za vsako posamezno pošiljko. Storitev zajema glavnino paketov, ki izpolnjujejo navedene pogoje. GLS lahko dodaja, spreminja ali umika vključene lokacije ter prilagodi pogoje izvajanja pilotne storitve. Pilotni projekt GLS podpira z namenom izboljšanja zadovoljstva in uporabniške izkušnje slovenskih kupcev.

GLS

 

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