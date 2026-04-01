GLS Slovenija z največjo mrežo Paketomatov postavlja nove standarde dostave

GLS Slovenija danes upravlja več kot 748 Paketomatov in več kot 32.164 predalov po vsej državi. Takšna razvejana mreža uporabnikom omogoča hitro, enostavno in časovno neodvisno prevzemanje ter oddajo paketov. Ob tem podjetje ostaja tudi specialist za direktno dostavo na dom, v službo ali drugo izbrano lokacijo, kar uporabnikom zagotavlja popolno fleksibilnost. Ključna konkurenčna prednost GLS ni zgolj v številu lokacij, temveč predvsem v kapaciteti in uporabniški učinkovitosti. Z več kot 31.000 predali podjetje zagotavlja visoko razpoložljivost storitve, nadpovprečno veliki predali pa omogočajo dostavo tudi večjih paketov. Uporabniki lahko preko Paketomatov pošiljajo pakete do teže 40 kilogramov, celoten proces prevzema ali oddaje pa je zasnovan hitro in intuitivno – s pomočjo PIN ali QR kode ter v povprečju zaključen v manj kot 60 sekundah.

Pomemben del celostne uporabniške izkušnje predstavlja tudi mobilna aplikacija GLS, ki omogoča enostavno upravljanje dostav, sledenje paketom ter prilagajanje termina in lokacije prevzema. Digitalizacija tako dodatno krepi preglednost in nadzor nad dostavo. Kakovost storitve potrjujejo tudi merljivi kazalniki zadovoljstva uporabnikov. GLS Slovenija dosega visoko oceno 4,7 od 5 na platformi Google, Net Promoter Score (NPS) pa je v letu 2025 dosegel 87,42, kar podjetje uvršča med najbolj zaupanja vredne logistične ponudnike na trgu. Trajnost ostaja pomemben del strategije podjetja. GLS Slovenija aktivno optimizira dostavne poti, povečuje uporabo Paketomatov ter uvaja učinkovite logistične rešitve, ki zmanjšujejo emisije. Prav paketomati imajo pri tem ključno vlogo, saj omogočajo konsolidacijo dostav in s tem manj individualnih voženj. Podjetje svojo vodilno pozicijo gradi tudi na mednarodno priznanih standardih kakovosti in trajnosti. Deluje v skladu s certifikati ISO 9001:2015 za vodenje kakovosti, ISO 14001:2015 za ravnanje z okoljem ter ISO 14083:2023 in EN 16258 za merjenje emisij in porabe energije v transportu. Poleg tega je GLS prejemnik priznanja EcoVadis, kjer se je leta 2025 uvrstil med najboljših 16 odstotkov podjetij na svetu.