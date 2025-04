Gluha 23-letnica, ki dokazuje, da je mogoče premagovati ovire

Vse je že pripravljeno za največji športni praznik pri nas. Konec tedna v Planici pričakujejo na tisoče navijačev od blizu in daleč. Da je vse tako, kot mora biti, vsako leto skrbi okoli 500 prostovoljcev in letos bodo med njimi tudi invalidi. Ena od njih je 23-letna Viktorija Horvat, gluha tekačica in maratonka, ki s svojo zgodbo dokazuje, kako je mogoče z vztrajnostjo premagovati ovire. Viktorija je tudi prva Slovenka, ki bo našo državo zastopala na Olimpijskih igrah gluhih konec leta v Tokiu na Japonskem. V 24UR popoldne vam bomo predstavili zgodbe treh izjemnih posameznikov - invalidov - ki bodo prostovoljci v Planici. Prva je torej Viktorija.