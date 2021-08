Pokukajte v sodobne in udobne prenovljene prostore zavetišča na Gmajnicah

Pri zavetišču so ponosni na nove, udobne in sodobne prostore, še bolj pa na dejstvo, da je novo zavetišče zaživelo kot središče, ki povezuje in zbližuje vse, ki so pripravljeni prispevati k lepši prihodnosti hišnih živali. Projekt so načrtovali šest let, realizirali pa so ga po treh letih gradnje.

Prenovljene prostore zavetišča na Gmajnicah je ob neuradnem svetovnem dnevu psov odprl ljubljanski župan Zoran Janković.

Dogodek so otvorili s pesmijo Sreča na vrvici, na katero se je navezala tudi direktorica Barbara Mihelič v pozdravnem nagovoru. Miheličeva je izpostavila, da je ta dan res zlat iz številnih razlogov: "Nobene zlate medalje ne dobimo za nekaj povprečnega, za enkraten trud. Ta dan je zlat zato, ker se je bilo zanj potrebno potruditi, dolgo časa, ker je zmagala velika želja, volja, dobra komunikacija in sodelovanje številnih, četudi zelo različnih ljubiteljev živali. Zato, ker so sedaj pritožbe in skrbi sladke – počitnikarji so 'pritožili', da jih niso sprejeli več in da v zavetišču ni bilo mogoče prespati. Zlat je zato, ker je obdana s sodelavci, ki so predani, srčni in požrtvovalni, ker delujejo v mestni družini in mestu, kjer imajo živali svoje mesto in glas in so upoštevani someščani."

Ta dogodek pa so posvetili predvsem vsem zaslužnim za njegovo ostvaritev. Miheličeva je povedala: "Danes tu stojim jaz, vendar zastopam številne, ki jih danes ni tukaj, zato čutim veliko odgovornost, spoštovanje in čast. Lahko povem, da nikoli ne trkamo zaman, da nikoli ne naletimo na gluha ušesa, da smo obdani z ljudmi, ki nam pomagajo, nas bodrijo in iščejo poti, kako bi lahko prispevali."