Gneča na bencinskih servisih: nakupovanje še zadnjih prazničnih daril

Za večino zaposlenih je 1. januar dela prost dan. A ne za vse. Za zdravstvenim osebjem, gasilci in policisti je kar pester dan. Predvsem v popoldanskih urah so imeli polne roke dela tudi gostinci in dostavljalci hrane. Že od jutranjih ur pa je bila gneča na bencinskih servisih, kjer so nekateri kupovali še zadnja praznična darila.