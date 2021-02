Gneča: Avstrija okrepila nadzor na meji, potovanja želijo omejiti le na najnujnejša

Avstrijski notranji minister Karl Nehammerje v nedeljo napovedal, da namerava Avstrija v prizadevanjih za zajezitev širjenja novih različic novega koronavirusa z današnjim dnem zaostriti nadzor na mejah z vsemi sosednjimi državami. S tem želijo omejiti potovanja zgolj na najnujnejša.

"Nadzor na mejah bomo sedaj občutno poostrili, da bi preverjali spoštovanje protikoronskih ukrepov," je pojasnil minister.

Avstrija je doslej izvajala okrepljen nadzor na mejah z Madžarsko, Slovenijo, Češko in Slovaško. Na mejah z Nemčijo, Italijo, Švico in Lihtenštajnom pa so avstrijski organi nadzor izvajali le naključno. Po napovedih naj bi z današnjim dnem tudi tam močno poostrili nadzor.

Sicer pa je novost za delavce migrante, torej tudi tiste, ki se iz Slovenije vozijo na delo v Avstrijo, ta, da bodo morali od srede ob vstopu v Avstrijo predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus, ki ga morajo opraviti enkrat tedensko.

Po podatkih Policije pa se je danes začel tudi enotedenski evropsko usklajen nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi, ki bo potekal pod skupnim imenom Truck & Bus v večini evropskih državah hkrati.

Policisti bodo posebno pozornost namenili morebitnim kršitvam v zvezi s prehitevanjem tovornih vozil na avtocestah, prekoračitvami časa trajanja vožnje in prevažanjem tovora oz. preobremenjenostjo vozil, ob tem pa tudi kršitvam zaradi neuporabe varnostnega pasu, prekoračitev hitrosti in uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ter drugim kršitvam, ki so pri voznikih tovornih vozil najpogostejše.

Z akcijo želijo povečati varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, zato jih ob tej priložnosti znova opozarjajo, naj upoštevajo prometna pravila in omejitve hitrosti, je zapisano na spletni strani Policije.

Poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi bo letos potekal tudi med 19. in 25. julijem ter med 11. in 17. oktobrom. Akcijo koordinira Evropska mreža prometnih policij Roadpol.