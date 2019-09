Gneča in upočasnjen promet proti Ljubljani

Ob koncu tedna je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbarkomanda in Brezovico močno upočasnjen promet proti Ljubljani. Potovalni čas se zato podaljša do 50 minut. Gneča je tudi med priključkom Unec in priključkom Brezovica. Tam se potovalni čas podaljša za do 30 minut. Do zastojev prihaja tudi med Logatcem in Vrhniko.

Ob koncu tedna je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbarkomanda in Brezovico močno upočasnjen promet proti Ljubljani. Potovalni čas se zato podaljša do 50 minut. Gneča je tudi med priključkom Unec in priključkom Brezovica. Tam se potovalni čas podaljša za do 30 minut. Do zastojev prihaja tudi med Logatcem in Vrhniko. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Divača v obe smeri. Obvoz je možen preko Kozine, Sežane vzhod in Senožeč. Na štajerski avtocesti bo predvidoma še do 21. ure zaprt uvoz Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Kranj zahod proti Avstriji. Čakalna doba ob vstopu v državo je trenutno na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Na Obrežju vozniki osebnih vozil čakajo do eno uro, na Grušovkju do pol ure.