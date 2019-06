Gneča in zastoji na ljubljanskem avtocestnem obroču

A2-E70, Obrežje - Ljubljana A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Višnja Gora in priključkom Grosuplje - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas.

A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med izvozom MB - center in pokritim vkopom Malečnik v smeri Šentilja, Avstrije je območje zastojev v dolžini 5 km in 600 m.

A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica A1, Ljubljana - južna obvoznica, med priključkom Lj. - zahod in razcepom Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu je območje zastojev v dolžini 8 km in 600 m.

H3 , Ljubljana - severna obvoznica H3, Ljubljana - severna obvoznica, med razcepom Koseze in razcepom Zadobrova v smeri Zadobrove je območje zastojev v dolžini 8 km in 800 m.

H3 , Ljubljana - severna obvoznica H3, Ljubljana - severna obvoznica, med uvozom Lj. - Nove Jarše in razcepom Koseze iz smeri Podutika proti Brdu je območje zastojev v dolžini 9 km in 200 m.

A1-E57, Maribor - Ljubljana A1, Maribor - Ljubljana, med razcepom Zadobrova in priključkom Ind. cona - Lj. Moste v smeri Malenc gost promet z zastoji. V dolžini 600 m.

A1-E57, Ljubljana - Maribor A1, Ljubljana - Maribor, med razcepom Zadobrova in priključkom Lj. - Sneberje v smeri Celja gost promet z zastoji. V dolžini 900 m.

G2-108, Črnuče - Šentjakob G2-108, Črnuče - Šentjakob, gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 300 m.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana A1, Koper - Ljubljana, med razcepom Kozarje in priključkom Lj. - zahod v smeri Malenc gost promet z zastoji. V dolžini 300 m.

A5 , Lendava - Maribor A5, Lendava - Maribor, pred razcepom Dragučova gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 600 m.

A2-E61, Karavanke - Ljubljana A2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Šentvid in razcepom Koseze v smeri Kosez, gost promet z zastoji. V dolžini 1 km.

A2-E61, Ljubljana - zah. obvoznica A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, med razcepom Koseze in priključkom Lj. - Brdo gost promet z zastoji. V dolžini 900 m.

A1-E57, Maribor - Ljubljana A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Lj. - Sneberje in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 800 m.

Na zahodni obvoznici nastajajo zastoji med razcepom Koseze in razcepom Kozarje v smeri Kozarij v dolžini treh kilometrov, na južni obvoznici pa je gneča med priključkom Lj. Zahod in priključkom Lj. Rudnik v dolžini štirih kilometrov.

Med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše je zaradi prometne nesreče oviran promet proti razcepu Zadobrova, vozila so na odstavnem pasu.

Na severni obvoznici v Ljubljani nastajajo zastoji na več mestih. Med priključkom Lj. Tomačevo in razcepom Koseze proti Brdu je zastoj dolg več kot osem kilometrov, prav tako med izvozom na Celovško cesto in razcepom Zadobrova v smeri Zadobrove. Potovalni čas se podaljša tudi do 40 minut.

Na štajerski avtocesti se pred zaporo med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani potovalni čas podaljša za pet do deset minut. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani.

Dele Slovenije so že zajele močne nevihte z nalivi in točo, kar je najverjetneje razlog za nastanek zastojev. Prometno-informacijski center opozarja voznike, naj ne ustavljajo svojih vozil v predorih in pod nadvozi.