Tudi nekatere trgovine, predvsem tiste na najbolj ogroženih območjih, so bile danes odprte. Obisk je bil dober kljub dela prostemu dnevu. Tudi kupci so opazili precejšnjo gnečo med trgovskimi policami. Redno so poslovale še zavarovalnice, po običajnem urniku je tekel potniški promet. Kako pa bo jutri, na praznični dan?

icon-expand