Sedeži na avtobusu, ki ob šestih zjutraj pelje iz Ljubljane proti Obali, so zjutraj bili zasedeni, stojišča so prepovedana in pred zaprtimi vrati je ostalo več deset nejevoljnih potnikov. Tisti, ki ostanejo brez sedeža, se celo prerivajo, prihaja do manjših pretepov, v teh dneh poročajo o žaljivem odnosu in zmerjanju prometnikov.

"Mirimo jih, vendar to stanje ne bo več dolgo vzdržno. Če bi imeli na avtobusni postaji Ljubljana še turiste, bi že dva meseca nazaj prišlo do večjih pretepov, hujših izgredov,"pravi Matija Jeras, predstavnik Avtobusne postaje Ljubljana.

S težavo se prevozniki soočajo že od prvega julija, ko je ministrstvo za infrastrukturo 650.000 upravičencem – upokojencem, invalidom, vojnim veteranom – omogočilo brezplačne vozovnice. Kljub temu da je avtobusov premalo. "Ministrstvo za infrastrukturo pa rezervacijskega sistema ne priznava. Mi, skupaj s prevozniki, mislimo, da je to edina rešitev. Torej, da nekdo prej označi, da bo potoval, in potem ko je avtobus poln, ne more več potovati,"dodaja Jeras.

Na ministrstvu pa so neomajni: "Če bi uvedli rezervacije, to pomeni, da bi potnik, tudi če ima mesečno karto, moral posebej po rezervacijo na okence, torej na avtobusno postajo,"pravi Matjaž Vrčkoz ministrstva.

Prevoznikom medtem prekipeva. Spoštovanje ukrepov je vse od začetka šolskega leta zaradi gneče praktično nemogoče, vozniki pa imajo zvezane roke. "Voznik lahko samo opozori, nima nobene pristojnosti, da bi koga zavrnil ali pa da bi koga fizično odstranil,"dodaja Damjan Kregar, vodja sektorja LPP.

Pred vrati je 1. oktober, ko se na avtobuse vračajo še študenti. Prevozniki se trudijo na ceste spraviti čim več avtobusov, stroka si želi več inšpekcijskega nadzora."Res dosledna uporaba mask in razkužil. In seveda uporaba drugih prevoznih sredstev, koles, peš hoje," pravi Bojana Beović.

In da bi vsaj malce zmanjšali gnečo, pravi Beovičeva, bi bilo treba vsaj za nekaj mesecev in, kjer se da, zopet uvesti delo od doma.