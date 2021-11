Gneča na cepilnih mestih: do 17. ure cepil približno 1400 ljudi

Dnevne številke ostajajo visoke. V petek je bilo potrjenih 3662 novih okužb, v bolnišnice so na novo sprejeli 93 bolnikov s covidom, na intenzivnem oddelku se zdravi 174 ljudi. Najmlajši bolnik je star le 23 let. Umrlo je 14 oseb s covidom-19. Ob visokih številkah pa je tudi vse več zanimanja za cepljenje. Tudi v soboto je bila na nekaterih cepilnih mestih v Ljubljani gneča. Zavod za zdravje je do 17. ure cepil približno 1400 ljudi. Od ponedeljka bodo zato cepili ves dan. Stroka je bila na Brdu pri Kranju sicer brez optimizma za prihodnost.

V zdravstvu namreč pravijo, da smo na prelomni točki epidemije, obvladamo jo lahko samo s skupnimi močmi. Pozvali so k spoštovanju ukrepov, saj z njimi rešujemo življenja, je poudarila Mateja Logar. Poleg ukrepov je rešitev iz trenutnih razmer cepljenje. Zalog je dovolj, pravi direktor NIJZ, trenutno imamo v skladišču več kot 700.000 odmerkov cepiva.