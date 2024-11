Gneča na cestah in pokopališčih

Začenjajo se prazniki in pred prvim novembrom so pokopališča že nekaj dni polna obiskovalcev. Gneča je na cestah, ki vodijo do pokopališča, bližnja parkirišča so polna. Še večja gneča bo na cestah na praznična četrtek in petek, ko bo do Žal vozilo več mestnih avtobusov, do nedelje pa bodo bližnja parkirišča brezplačna. Ponekod drugod po Sloveniji bodo vozili tudi brezplačni avtobusi, zato ljudi pozivajo, naj se izognejo gneči na cesti in uporabijo javni prevoz. Policisti pa opozarjajo na varnost.